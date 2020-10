Andaluces, escapad de las subvenciones

Pues nada. Dice Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad Autónoma de madrid, que «en Madrid la gente no quiere vivir subvencionada» y que, por este motivo, va allí «lo mejor de España». Y lo decía después de que le preguntasen sobre los distintos criterios aplicados por el Ministerio de Sanidad a Andalucía y a Madrid.

Lo único que se me ocurre decir a esta mujer es que debería estar calladita siempre que sea posible. Más que nada porque paga cara su incontinencia verbal. Ya le han recordado en las redes sociales la subvención de la que se benefició su padre (400.000 eurillos). Y me gustaría saber a qué subvenciones se refiere esta señora al referirse a Andalucía. Porque yo llevo vinculado a Sevilla más de doce años y todavía no he visto una subvención por ninguna parte. En Andalucía la gente trabaja, madruga, se divierte, disfruta de la oferta cultural... Igual que en Madrid. No termino de entender a lo que se refiere.

La señora Ayuso omite que las subvenciones que reciben algunos madrileños (generalmente los más desfavorecidos, o los que quieren emprender proyectos extraordinarios y necesitan fondos, o las comunidades de vecinos que necesitan reparar su edificio y no tienen un duro) son muy parecidas a las que reciben los andaluces.

A Madrid va mucha gente porque en Madrid están implantadas cientos de empresas que necesitan contratar a personas con distintas cualificaciones. A Madrid acude la gente porque es un sitio formidable para vivir y para estudiar. A Madrid va mucha gente porque las posibilidades son muchas. Pero nadie va a Madrid escapando de subvenciones. Más que nada porque en Madrid también la hay.

En fin, lo esta señora comienza a ser muy preocupante. Pero que nadie se tome esto como algo personal. Mete la pata con mucha frecuencia. Por ejemplo, hablando del SARS-CoV-2 y la reapertura de negocios dijo: «Los accidentes de tráfico dejan cifras de muertos mayores y no porque ocurran le decimos a la gente que no conduzca más». También ha dicho: «Dios no me hizo perfecta, y por eso no soy de Vox». O (esta me encanta): «El hombre por sí mismo no es un ser violento, porque el hombre también agrede al hombre». Y como colofón esto: «Queremos que el concebido no nacido sea considerado un miembro más de la unidad familiar de manera en que se le tengan en cuenta a la hora de solicitar plaza o tramitar un título de familia numerosa (...) La idea sería que una vez que una mujer está embarazada su hijo disfrute de pleno derecho de todas la ayudas y ventajas fiscales que se pueda tener para las familias numerosas y de especial categoría. (Le preguntan sobre qué pasaría si ese niño no llegase a nacer y a Isabel se le nubla la vista). Todavía no he estudiado qué hacer si se produce un problema durante el embarazo y el bebé no llega a nacer. No lo he pensado (...) No lo tengo claro, creo que no. A la hora de solicitar una plaza evidentemente no, pero a la hora de expedir el título lo sopesaré.

Este es el nivel.