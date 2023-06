Andalucía pobre, Andalucía rica

Las personas en situación de pobreza severa son los que viven en hogares con ingresos que no llegan a los 560 euros al mes. Pues bien, según la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), que utiliza datos del INE, hay 1.226.751 andaluces en esas circunstancias. Eso representa el 14,4 por ciento de la población andaluza. En 2021 los datos eran mejores (1,5 por ciento más sobre el total) aunque los actuales son peores respecto al año 2008 (casi tres puntos más sobre el total de andaluces). El informe en el que se recogen estos datos se publicó en mayo. Junto a la tasa Arope, que incluye la población con carencias materiales severas y la intensidad de trabajo muy baja, podemos decir que al borde la pobreza tenemos a más de un tercio de la población andaluza, en concreto al 35,8 por ciento. Aunque los datos han mejorado algo, colocan a Andalucía a 12 puntos de media por encima del resto de España, y sitúan a la Comunidad por encima de países como Rumanía. Un auténtico jarro de agua fría para una Autonomía que se quiere colocar como locomotora económica española (según el presidente de la Junta, señor Moreno Bonilla).

Por si era poco, diez de los 15 barrios españoles con menor renta por habitante, seis de los municipios con menor esperanza de vida y 12 de los que tienen mayor tasa de paro son andaluces.

Así es imposible continuar y poner proa hacia la modernidad y la excelencia. No puede ser que los niños andaluces (un 29,4 por ciento de los menores de 18 años que viven en Andalucía, o sea, 454.379 niños y niñas, se encuentran en situación de pobreza) no tengan oportunidades para prosperar y mejorar las condiciones de vida con las que les toca nacer. No puede ser acumular un número de parados tan demoledor. No puede ser que los barrios más pobres de Europa se encuentren, en gran medida, en territorio andaluz.

¿De qué sirve bajar los impuestos a las clases medias y altas si olvidamos que son las clases más desfavorecidas no pueden aspirar a nada que no sea seguir pasando calamidades? Una sociedad moderna no puede dejar de atender a todos sus miembros y eso es exactamente lo que está pasando en Andalucía.

Sería de cínicos afirmar que ha sido el PP el que ha llevado a millones de personas hasta esos territorios. Esto viene de lejos, de muchos años atrás, y no merece la pena seguir lamiéndonos las heridas; lo que es necesario es demostrar que somos capaces de solventar la situación. A lo mejor hay que pagar algo más de impuestos si eso sirve para ayudar a los pobres.