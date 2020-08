Angustia en la Puebla del Río

Parece que el virus viene a por nosotros, a por todos, ricos y pobres, feos y guapos, gordos y famélicos. Y si no nos mata este, el coronavirus, lo hará el próximo que venga, que por lo visto hay cola. Ayer murió Victoriano, exarrendatario de la Venta el Cruce y de Cruce de Colina, en la Puebla del Río, víctima del virus del Nilo. Qué nombre más bonito para algo tan chungo. La última vez que lo vi tenía un aspecto magnífico. Vivo cerca de Colina y parece que el mosquito anda suelto por esta zona tan sana y tan hermosa, que parece mentira que pueda habitar en ella un miserable insecto asesino. Dos o tres días en semana voy a la Puebla a comprar y lo hago por unos caminos entre canales de riego y viendo tan verde y alto el arroz, que alucino. Esta parte de Sevilla, la marisma, es una maravilla y la gente del pueblo de Los Romeros es cariñosa y servicial. Y muy disciplinada, porque se han tomado muy en serio lo de la mascarilla, la distancia social y el aseo de las manos. El otro día vi a un convecino comerse los churros con una pinza de la ropa. Noto la preocupación de los habitantes de esta zona con tantos insectos, y la tristeza ya en la mirada de la gente. Es que no es solo el hecho de que podamos morir entubados en un hospital, sino la pérdida de calidad de vida en caso de que nos libremos. Donde vivo es un lugar de una belleza incomparable para los que nos gusta el campo. Es un pinar verdaderamente salvaje. De niño había en Palomares del Río un pino, el de Mampela, que era desde donde soñaba con el mañana. Ahora tengo cinco pinos de Mampela en casa, de esos de copas grandes y frondosas donde se enamoran las tórtolas al amanecer y los gorriones. Puedo ir donde quiera sin pisar la carretera de alquitrán, solo por carriles entre pinos. ¿Y todo esto lo puedo perder por un mosquito encabronado? Tanto presumir de que el coronavirus no sabía llegar a estos parajes tan verdes y resulta que un insecto te puede quitar de un picotazo todo con lo que habías soñado desde niño. No es un lugar lujoso, sino todo lo contrario. No hay club social, ni bares o tiendas, ni llega el autobús y tampoco tenemos fibra óptica. Un día de estos voy a tener que mandar el artículo diario al periódico con el sistema de las señales de humo. Pero hay una paz y un oxígeno tan puro, que morir en un lugar así sería un privilegio, aunque no por el aguijonazo de un puto mosquito. Una buena muerte aquí sería que se te cayera un pino en la cabeza, uno como el de Mampela, o que un águila gigante, como un avión, te agarrara y te soltara en Matalascañas. Me empieza a doler la angustia de la gente del lugar y me pone triste la congoja de ellos, gente del campo, de arrozales y canales de agua con albures. Si fuera posible le diría al virus del Nilo, tú, ven a por mí y deja en paz a esta buena gente.