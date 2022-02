Anticiclón, te odio

Lourdes Luque entrevistó ayer en Radio Sevilla a Ramón García, secretario provincial de COAG en Sevilla. Da gusto escuchar a alguien cuando se nota que sabe de lo que habla. Por cierto, Lourdes Luque lo hace muy bien, con el tiempo será una presentadora mucho más importante de lo que ya es, conecta acertadamente con su audiencia sevillana y sabe hacerlo porque ha tenido buenos maestros, en este tema la SER lo borda.

¿Se puede odiar a una palabra? Sí, pero sobre todo a su significado. Para mí, anticiclón y, más aún, anticiclón de las Azores, es vocablo vomitivo aunque deseo sacar de ahí a la palabra Azores, es demasiado elevada para acompañar algo tan repugnante como anticiclón. Es que el jodido anticiclón ya no se va ni en riguroso invierno. En verano atormenta y te deja asado y en invierno también se queda ahí arriba como un pasmarote impidiendo que el clima avance. Recuerdo que hace años un sondeo en Internet eligió la palabra amor como la más hermosa. Craso error desde mi punto de vista. La palabra más seductora para mí es gratis, el amor es como inmaterial, asunto de campanitas, violines y querubines. Gratis, esto es gratis, aquello es gratis, he ahí la palabra. Gratis, la más hermosa. Anticiclón, todo lo contrario.

Ramón García nos dijo bien claro que los efectos del anticiclón no tienen nada de gratuito. Los pantanos están al 30 por ciento, mucho menos en algunas zonas de Granada, por ejemplo. Las siembras del otoño crecen a duras penas, si esto sigue así habrá menos mano de obra en los campos, peor para los habitantes de los pueblos, peor para todos porque lo que haya se encarecerá, los animales no tienen pasto, hay que alimentarlos con piensos que han subido de precio. Es decir, una cadena de despropósitos a causa del anticiclón que si le da por irse tal vez deje paso a una lluvia excesiva, torrencial, y no tenemos recursos para recogerla y aprovecharla cuando de nuevo el maldito anticiclón tome posesión de los cielos.

García se refirió al cambio climático. Si en todo esto tiene que ver el cambio climático es evidente que la solución es para ayer, no para 2030 ni 2050 que ahora todo se deja para esos años. Y es evidente que son los empresarios agrícolas y turísticos los que tendrán que sentarse a hablar seriamente con sus colegas más contaminadores.

Los camperos se levantan y miran al cielo porque en ello les va la vida. Los propietarios de pymes se levantan y miran a Madrid donde trabaja un gobierno que quiere subir a 1.000 euros el salario mínimo, con lo cual la inflación será más intensa y el empleo menor, paradójicamente, y las pymes suponen más del 90 por ciento del tejido productivo español. Como escribió Miguel Hernández, “cuánto penar para morirse uno”. Resulta que hace unos 10.000 años comenzamos a volvernos sedentarios al inventar la agricultura. Tenemos a este hecho como un paso adelante porque permitió a la Humanidad crecer demográficamente. Sin embargo, Harari en su famoso y vendido libro Sapiens sostiene que fue una desgracia porque los cazadores-recolectores vivían mejor y se alimentaban mejor. La agricultura trajo consigo muchas penalidades. Luego llegarían las revoluciones industriales y con ellas el inicio de la crisis climática que en la actualidad es muy grave. Entre el humano y el maldito anticiclón la casa planetaria sin barrer y España, Andalucía y Sevilla más secas que una mojama. Debería odiar también al humano mismo pero no me gusta perder la esperanza porque entonces entro yo también en sequía mental absoluta.