Antonio Burgos y Sevilla en los labios

Sevilla va sepultando una generación y enterrando sus símbolos, como ya pasara con Romero Murube.

Y con ello, hace inertes los ideales que la movieron, como una borrasca espesa que terminara tragándose el último sol de la tarde.

El adiós de Antonio Burgos nos ha cogido desprevenidos, a pesar de que desde hace dos meses, su crónica se había solapado -entre la discreción de su agonía-, por el que fuera su periódico ABC de Sevilla.

Debe ser que leemos poco y mal o que hicimos un acto de fe de la eternidad del cronista, como la Sevilla del Hotel Biarritz o de los canónigos de corte e imposibles divorcios a los que acudía hasta Carmen Romero, ex de Felipe González.

Qué o cómo hubiera sido el destino de España desde el relativismo del Sur, ya pertenece al ocaso de las fotografías en blanco y negro que florecen en los puestos del mercadillo de la calle Feria, cada Jueves, antes del mediodía.

Los obituarios solapan que llegó a ser Director de su propio periódico. Ese que doblaban –orgullosos- bajo el brazo los veraneantes sevillanos en Chipiona o Sanlúcar de Barrameda.

Si alguien amó su independencia, fue Amalia Fernández Lérida, una de las grandes de dicha publicación. Quizás porque Antonio Burgos siempre defendió a sus profesionales. Jamás toleró que el poder censurara la crónica de ninguno de ellos, y tan solo la propició, cuando la calidad literaria de los textos lo justificaba.

Así fue como hubo un tiempo que marchó de la que fuera su casa, a la de Paco Rosell en El Mundo Andalucía. El no podía tolerar que alguien cercenara su estrofa o descompasara su rima, como la cadencia de las levantas de su Esperanza.

Su legado innegable es hacernos uno con el pasado, con algún debe, como la duda sobre la sevillanía de Antonio Machado. Por sus líneas, pasaron todas aquellas personas que amaron esta luz; comulgaran o no; y hoy cegadas por su muerte.

Desde el cartucho de pavías a los altramuces, pasando por su Betis y Curro Romero: Inolvidable su censura al término “pescaíto”.

Este afán que nos arrasa, y que transformó en setas la fuente de la Encarnación o que ha acabado con todos los teatros de la ciudad, salvo el renacido Cervantes. El fue su vigía, ahora que vuelven los serenos, gracias a José Luis Sanz. Nos quedan otros inolvidables que le han seguido o compartido trayecto.

Los Alberto García Reyes, Paco Robles, Javier Rubio. O Carlos Colón, deslumbrante, cuando le inspira esa claridad de aquella España incipiente, en Africa.

Yo me quedo con su biografía de Juanito Valderrama. Ese instante en que en el Teatro España de Tanger, los funcionarios y espías de aquella posguerra, se acabaron fundiendo con los exiliados republicanos españoles, a los sones de “Suspiros de España”. Ese himno nacional que estrecha una letra con su opositora y que funde a la Piquer con Miguel de Molina. Como él dijo, “todo el teatro lloró”. Justo como el día en que Benito Villamarin, vio salir a esos indios de las trece rayas en Primera División, desde la tercera.

En fin, que todo termina. Que queda lo que amamos. Y que el gran secreto, es tu último pensamiento. En Antonio Burgos, seguro que fue y será Sevilla.

Suenen, no obstante, sus Habaneras de Cádiz, que le han unido en la muerte con el aniversario de la de Carlos Cano. Esos aires difíciles que me recuerdan a mi madre, en ese otro edén, que no había mañana que ella no comenzara con la lectura impenitente de la crónica del maestro. Ya saben, la vida es más ancha que la historia. La palabra es la vida...