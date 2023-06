Antonio Davíd Flores gana a La fábrica de la tele: Fin del primer round

Como todo el mundo sabe, la productora La fábrica de la Tele puso de patitas en la calle a Antonio David Flores, uno de los personajes más turbios, oscuros y sucios de la televisión española en los últimos quince años. Ahora, el Tribunal Supremo confirma la nulidad del despido de Antonio David Flores; se rechaza el recurso de la productora, y La fábrica de la tele tendrá que indemnizar al colaborador con 120.000 euros por daños morales. Muy bien. Las cosas de los juzgados son las cosas de los juzgados y razones habrá para que esto sea así.

Aunque Antonio David Flores llegase a cobrar todo el oro del mundo, miles de personas están ancladas a una idea que nunca le abandonará, miles de personas pensarán que ha sido un maltratador, que ha sido un caradura que no ha pegado un palo al agua y ha vivido del cuento desde que conoció a Rocío Carrasco, que adoctrina a su hija para que interprete un papel terrible, que usa y tira a la papelera a sus parejas dependiendo de si tiene o no fondos en el banco. Antonio David Flores es odiado por muchos y el Tribunal Supremo no aliviará algo así (lógicamente, no es intención de ese tribunal algo así).

Se abre, ahora, la vía civil y y veremos cómo acaba la cosa. Las acusaciones de maltratador deben tener fundamente y si no es así, este sujeto volverá a ganar el juicio a La fábrica de la tela y recibirá otra cantidad en concepto de daños y perjuicios o qué se yo.

El caso es que esto ya es una tortura para todos. Por un lado, la productora ha ido permitiendo cosas terribles con la sola justificación de ‘hacer espectáculo’; por otra, los personajes que se han creado en la telebasura son deleznables y del todo prescindible. Y, por ello, esto es lo que tenemos. Una pena que vayamos a seguir con la misma cantinela aunque Sálvame ya no se emita y la productora esté a punto de quebrar.