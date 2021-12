Antonio Mairena, ¿creador o recreador?

Ser muy crítico con Antonio Mairena y, sobre todo, el mairenismo, en ningún momento me impide reconocer que fue un verdadero fenómeno del cante, con arte y unos conocimientos que muy pocos cantaores de su tiempo tuvieron. Como tuvo unas facultades fuera de lo común, creó cosas que quizá no han sido suficientemente valoradas por la crítica o la flamencología de este tiempo. ¿Por qué no defendió su faceta creadora? Muy sencillo: porque basó su labor en una tradición gitana y en el legado de los maestros del XIX, creyendo que todo estaba ya creado; que el cante estaba ya hecho. Y también porque era un hombre temeroso y con ciertos complejos, que venían desde su niñez en Mairena del Alcor, su pueblo natal, una infancia y adolescencia muy dura.

Aunque parezca que fue un cantaor muy querido en su pueblo, lo cierto es que no lo fue del todo hasta que murió. Es verdad que cuando le dieron la Llave del Cante en Córdoba, en 1962, los maireneros descubrieron que tenían a un paisano que era una figura importante, y le dieron calor. No todos sus paisanos, solo algunos. Cuando en 1966 inauguraron un monumento al cante en su honor, algunos del pueblo pusieron el grito en el cielo. Tenía sus contrarios en el pueblo, como él mismo reconoce en una grabación doméstica que poseo desde hace años. “Hasta en mi familia los hay contrarios a mí”, dice bastante dolido. Por este motivo y no otro, el maestro no se solía atribuir cantes creados o recreados por él mismo y siempre les buscaba un autor. Por temor a que lo acusaran de algo o le reprendieran, debido a experiencias nada agradable en su pueblo y fuera de Mairena.

Cuando conoció a Rafael Flores Nieto El Piyayo, el célebre cantaor y guitarrista callejero de Málaga (1864-1940), que cantaba en los bares y luego pasaba el plato para sacar unas monedas, se enamoró de unos cantes que hacía el gitano a ritmo de tangos y en tono de guajiras, con poquita voz y sin calidad artística alguna. Pero aquella música callejera, de taberna, le gustó y decidió hacer algo con ella y las letras, que eran del propio Piyayo, siempre según Mairena. Y le puso Tangos de Málaga, dándole unos tangos flamencos a una ciudad en la que siempre tuvo algún predicamento como cantaor, aunque algo más tarde, sobre todo a partir de 1962.

Esos tangos aguajiraos del Piyyayo los grabó en el disco Cantes de Antonio Mairena, con las guitarras de Paco Aguilera y Moraíto Chico, o sea, Manuel Morao. Grabó ese disco en 1958 en la casa Columbia y fue muy bien recibido, al ser su primer LP en España. O sea, cuatro años antes de lo de la Llave. No era una primera figura del cante, ni mucho menos, pero sí un buen cantaor que estaba en el buen camino. Esos tangos son una de sus grandes aportaciones al cante jondo y deberían ser llamados Tangos de Antonio Mairena, y no del Piyayo, porque lo que era un cantecito sin valor alguno, él lo convirtió en una joya artística. Como hizo con los romances, otro ejemplo de creador o recreador de estilos, llevando al disco unos cantes portuenses y de toda esa zona de Cádiz, perfectamente definidos, acabados y con una buena mano de barniz mairenista.

Podríamos entrar también en cómo acaba y graba cantes por soleá o seguiriyas, tonás o estilos festeros, que de no ser por él se hubieran perdido seguramente. Por tanto no solo fue un cantaor portentoso que defendió siempre el cante tradicional gitano, sino un creador y recreador de estilos que si no se los atribuyó no fue por modestia, porque no era nada modesto sino tan vanidoso e idólatra como todos los grandes, sino por miedo y complejos. Siempre temió que le hicieran daño. Incluso los suyos, los gitanos y su propia familia. De hecho, se fue de Mairena por ese motivo, además de para volar del nido y hacerse artista.