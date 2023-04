Antonio Muñoz, le invito a dar un paseo por Sevilla en moto y comprobar como esta el asfalto en algunas zonas

Tenemos la suerte de vivir en una ciudad que tiene tantas cosas buenas que hasta la orografía y clima hacen que sea fantástica para ir en moto casi todo el año. Antonio Muñoz alcalde de Sevilla es una persona, que, a mi juicio, esta haciendo una buena labor en la alcaldía de la capital hispalense, además es un alcalde cercano a los sevillanos y si hablamos de turismo, nadie le puede igualar,( el candidato Miguel Ángel Amuesquet lo tiene un poco difícil), Muñoz es un auténtico profesional de este sector y se nota en nuestra ciudad con los beneficios económicos que acaba de dejar una semana santa que acaba de finalizar. Y estoy seguro de que lo veremos en la feria que tenemos a la vuelta de la esquina. Antonio es un alcalde campechano, serio en su trabajo y con una capacidad de trabajo que se le hacen cortas las veinticuatro horas del día. Pero quiero plantearle un tema que me preocupa, como a una gran cantidad de vecinos que lo manifiestan a diario en redes sociales. Las motos, o circular en moto por Sevilla. El peligro esta cada día en los baches, grietas o socavones que en coche pasan desapercibidos, en moto la cosa puede costar y en muchas ocasiones cuesta un verdadero disgusto. Un ejemplo puede ser el Paseo de Colon, Avenida Menéndez Pelayo, San Pablo, Republica Argentina, Puente de Los Remedios o Reyes Católicos a la altura del hotel NH. Esto es un ejemplo. Si nos adentramos en otras zonas del casco histórico, la cosa es más grave, pero no se utiliza tanto la moto como en las vías mencionadas. Si salimos de Sevilla , se que esto ya no es competencia de la alcaldía de la capital, nos encontramos zonas como el puente Juan Carlos I, en plena SE-30 o puente del Alamillo, la Junta de Andalucía o Ministerio de Fomento, tendría que poner solución, en esas zonas, la velocidad en mayor y el riesgo es mas alto y peligroso. Creo que, desde diciembre del año 2021, el ayuntamiento de Sevilla no se preocupa al cien por cien de este problema para los moteros. Así lo contaban en aquella ocasión medios de comunicación y el propio ayuntamiento: El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este jueves en sesión ordinaria, ha aprobado por unanimidad una moción de Cs en demanda de un “plan de seguridad” que mejore la circulación en moto por las calles de la ciudad, señalando la oposición los “socavones y grietas” de las calles y el PSOE las obras acometidas, si bien el debate ha incluido además la reciente instalación de separadores de los carriles reservados al transporte público a cuenta de los accidentes acontecidos. Creo que desde esa fecha poco o nada nuevo hemos visto. Por eso quiero invitar al Sr. alcalde a dar un paseo en moto que es donde se nota el verdadero peligro que tienen que sortear los sevillanos cada día. Estamos pidiendo que llueva que falta que nos hace, con lluvia(ojalá llegue lo antes posible), todo esto aumenta el peligro , aunque sean menos motos circulando con esa situación meteorológica. Tengo que indicar una cosa, este año se nota la limpieza de la cera de las Hermandades en el asfalto, algo que era un peligro casi se ha llegado a la solución en vías muy transitadas con vehículos de dos ruedas. Si el ayuntamiento pone algo más de interés en solucionar este problema, seremos muchos miles de usuarios de la moto quienes lo agradeceremos. Estimado alcalde, que esto no caiga en saco roto y seguiremos presumiendo de vivir en la ciudad idónea de todo este país para usar la moto como medio de transporte.