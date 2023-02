Antonio Ramos o el periodismo

En una época de mal periodismo, la muerte del gran periodista granadino Antonio Ramos Espejo (Alhama de Granada, 1943) duele muchísimo más, si cabe más dolor. Llevo cuatro décadas en un periódico, El Correo de Andalucía, y he tenido la suerte de tener a grandes directores como Manuel Gómez Cardeña, Antonio Hernández-Rodicio y Antonio Ramos. A los tres les di muchos disgustos, por mi manera de entender este oficio, pero tuvieron mucha paciencia conmigo y hasta dieron la cara por mí en momentos delicados. Antonio Ramos era, además de un maestro de periodistas y un andaluz comprometido y cabal, una bellísima persona. Diría que adorable. Persona de bien, ahora que está de actualidad esta expresión tan española. A un gran cantaor de flamenco, Juan Varea, le preguntaron un día que si había para él algo más importante que ser cantaor y contestó sin titubear: “Ser buena persona. Lo demás es secundario”. El viejo maestro dio en la tecla: sin ser buena persona, es imposible ser un buen periodista, o lo que sea. Antonio era de los mejores en el oficio porque era buena gente, un hombre íntegro, cabal. Un andaluz de raza. Nunca intentó enseñarme, porque hay cosas que no se pueden enseñar, pero supo abrir las ventanas de su experiencia para que, si lo necesitara, me asomara a ellas y me mirara en su espejo. Fue un honor trabajar a su lado en la redacción de este diario y verlo entrar en ella saludando a todos los redactores con una anchurosa sonrisa y aquella mirada siempre tan noble. Era de pueblo, de una localidad bellísima, que conozco. Antonio Mairena solía decir que la pureza del cante era el sabor al paisaje. Esto tan bello y tan cierto podría servir para definir el periodismo de Ramos: su estilo era como el paisaje de su pueblo, claro y limpio. Sano como una pera de sus huertas y, sobre todo, puro como un martinete o una seguiriya gitana. El buen periodismo andaluz no se pondrá entender nunca sin don Antonio Ramos, que seguirá vivo en sus alumnos y lectores. En lo personal era igualmente un andaluz puro y claro, responsable e insobornable. Si te lo encontrabas en una escalera no dudabas nunca de si subía o bajaba: se veía venir porque iba siempre de frente. Su muerte me sumió ayer en la tristeza más absoluta, porque no es que le tuviera aprecio, sino que lo quería de verdad. Llevaba años sin saber mucho de él, porque los seres humanos tenemos la costumbre de desconectarnos y no estaba al tanto de su vida actual. Siempre que muere un amigo, un maestro o un artista al que quería suelo encerrarme en una habitación y cantar a oscuras unas letrillas de seguiriyas, el cante lúgubre por excelencia. Va por usted, maestro, y gracias por todo:

A clavo y canela

me hueles tú a mí.

El que no huela a clavito y canela,

no sabe extinguí.