Soy un verdadero admirador del actor y director sevillano Paco León, uno de los grandes talentos de España. El día que lo conocí, tras una actuación en el Teatro Central de Sevilla, reconocí en sus vivarachos ojos a su padre, Antonio León, algo que me reconoció él mismo, Antonio, en un autobús de línea. “Soy el padre de Paco León”, me dijo con orgullo. Recordé entonces cuando a mediados de los setenta y recién llegado a la Carretera de Su Eminencia frecuentaba una venta, creo que llamada La Primera, ya desaparecida, donde trabajaba de tabernero un hombre delgado y con mucho arte, simpático y humano, Antonio León, Antoñito el de la Venta.

Los fines de semana, cuando cerraba la venta, Antoñito solía aparecer por la recién creada Peña Flamenca El Chozas, en la barriada de La Plata, porque no solo era un gran aficionado al flamenco sino un enorme conocedor del compás de los gitanos. Solía ir con un bastón o vara de acebuche con la que hacía son en la barra de la peña a todo el que cantaba, supiera o no. Era un auténtico superdotado del ritmo, un prodigio de la esencia jonda.

Una noche apareció por el local el gran cantaor Juan el Lebrijano y Antoñito lo invitó a cantar un poco por bulerías, a lo que se negó con la clásica excusa de que no había guitarrista, cuando sabemos de sobra que los gitanos de la baja Andalucía solo necesitan los nudillos y una mesa para hacerse compás. Antonio comenzó a hacer son con la vara de acebuche y a jalearlo, y el añorado maestro se marcó unas bulerías romanceadas de su tierra, al golpe, que jamás olvidaré:

Omaíta, cómprame un pandero,

de esos de a perrilla chica.

Mi popaíto le pone el cordel

y tú le sueltas la guita.

Antoñito era un genio, un duendecillo con un corazón único. A veces llegaban cantaores a la venta más tiesos que un pitaco y enseguida les ponía una copa y un plato de jamón, que no cobraba. Recuerdo haber visto por allí muchas veces a Antonio Chacón, el Niño de Arahal o el Niño de la Hita, y ver la alegría en los ojos de Antoñito, que amaba el flamenco más que a su vida. Y vivía en flamenco, algo que se está perdiendo. Pero un día desapareció y no he vuelto a verlo en ninguna peña flamenca. No quiere saber nada de los medios de comunicación y le alabo el gusto. Vino del cofre del arte y regresó a él para vivir de los recuerdos, los de una época en la que era feliz haciendo son en la barra de un bar.