Apasionantes los aeropuertos

No me gustan los aeropuertos pero me gustan. No me gustan sus decoraciones, su frialdad, lo que me apasiona es la vida que hay en ellos, una vida cosmopolita, siempre si pensamos en los grandes aeropuertos donde se ve de todo, desde un islámico hasta un rabino pasando por anglosajones, negros, chinos y caucásicos. Y tiendas, muchas tiendas, el tiempo ahora con el mundo digital pasa volando por los aeropuertos -nunca mejor dicho-, esta columna la estoy escribiendo en un aeropuerto, con el ordenador puedo leer prensa, repasar mis correos y hacer todo lo que se me ocurra porque la tecnología consiste en querer hacer algo e informarse de cómo se hace y lograrlo, todo es posible. O casi todo.

Quedaron atrás aquellos tiempos de esperas en las que desesperabas, quedaron atrás aquellos vuelos de los años 80 entre Sevilla y Madrid en el que un sobrecargo llamado Curro Romero te daba la bienvenida a bordo (no es cachondeo). La prisa y la calma se mezclan en los aeropuertos, lo malo son tantas medidas de seguridad, eso debería agilizarse metiéndote de una vez en una cabina donde te vean por dentro con maletas, mochilas y ordenador incluido, yo ya tengo poco humor y pocas ganas de quitarme la correa de los pantalones, los zapatos, las monedas, las llaves, el reloj y cualquier otro objeto metálico, más sacar el ordenador de su maleta para que le echen de comer aparte, tengo escasas ganas de que me digan que llevo una tijerita para cortarme las uñas o que un aparato controlador suene porque guarde en un bolsillo una simple toallita de mano en un envoltorio con aluminio. Y luego el cacheo y otra vez a “vestirse”.

Hay múltiples películas de aeropuertos, en los vuelos trasatlánticos es donde más películas me trago, la pantalla está pegada en el asiento de delante. Casi todas son ficciones gringas de esas que les gustan a la gente, pero también se hallan historias humanas interesantes y bien hechas para llevar a cabo una interactividad y esperar que te traigan de comer, otra cosa es difícil hacer y más en los aviones de Iberia que me parece que siguen tan estrechos como en las películas de Paco Martínez Soria. Imposible escribir en un ordenador en los aviones de Iberia y menos si el pasajero de delante reclina su asiento.

Yo conocí la época en la que se podía fumar en los aviones. En los vuelos que cruzaban el charco los fumadores se colocaban en las partes traseras y los que íbamos más delante de pronto veíamos una nube de humo tabaquero transitar sobre nuestras cabezas rumbo a la parte delantera del avión. Ya no se fuma desde hace tiempo pero te dejan llevar perros de esos chicos como los peluches, estos tiempos son muy chorras y se adaptan a las chorradas de la gente chorra con tal de vender.

Cuando se espera a uno de esos aviones de muy larga distancia tienes kilómetros para danzar por los aeropuertos y visitar tiendas de todo tipo u observar a personas con diversos modelitos, es una gran colmena donde todas las abejas son diferentes y cada una va a una flor, la que se anuncia en las pantallas, en los grandes aeropuertos no se puede uno olvidar de las pantallas, los aeropuertos estimulan los cerebros, si estás en el extranjero debes entender otros idiomas o imaginarte lo que pone en los diversos anuncios, la capacidad humana de conservación es inimaginable.

Todo esto es muy interesante, el mundo se concentra en un gran aeropuerto y los vuelos convierten en un pañuelo al planeta Tierra. Menos mal que no somos del tamaño de Júpiter porque entonces los vuelos serían más prolongados aún. Deberíamos estar obligados a darnos en la vida un empacho de aeropuertos para cansarnos de ellos como yo estoy cansado y luego sentarse en casa a ver cómo pasa el mundo por la ventana, cuando ya más o menos lo conoces.