Apoyo al comercio local, la gran preocupación en Los Palacios

Es en lo que están trabajando la mayoría de los pueblos en estas complicadas fechas y camino de una Navidad que tenemos a la vuelta de la esquina. El comercio local lo esta pasando muy mal y todos tenemos que apoyar con nuestras compras en estos difíciles y super complicados momentos. En los Palacios desde este jueves los establecimientos adheridos a la marca Destino Gastronómico -desde restaurantes hasta pastelerías y bares de copas- ofrecerán a los clientes con consumiciones superiores a 20 euros, un porta-ticket con las indicaciones de la campaña que permite un descuento del 10% en los comercios participantes en posteriores compras. La delegada de Comercio del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, María Teresa Crespo, invita a los palaciegos a sumarse a la campaña de apoyo al comercio y hostelería local Esta Navidad me quedo contigo hasta el 5 de enero. María Teresa Crespo ha valorado asimismo que ahora es muy importante la participación de la ciudadanía; una invitación que cuando las condiciones lo permitan haremos extensiva a los municipios de los alrededores para que los visitantes se acerquen no solo nuestros prestigiosos restaurantes, sino que conozcan también el buen hacer de nuestros comerciantes y la calidad del comercio palaciego en estos momentos difíciles. Tenemos a nuestro alcance muy buenos profesionales en todos los sectores, que ofrecen un servicio muy cercano. La delegada de Comercio recalcó que tanto los comercios como los establecimientos hosteleros de Los Palacios y Villafranca adheridos a la campaña Esta Navidad me quedo contigo son seguros, “todos cumplen escrupulosamente con las medidas sanitarias pertinentes. De hecho, hace poco hicimos entrega de los sellos de calidad Comercios de Confianza donde se certifica que los comercios cumplen con los protocolos dictados por las autoridades sanitarias para la prevención del Covid-19. También la propia delegada explico que los operarios municipales están ultimando la iluminación navideña de las calles del municipio porque es una forma de incentivar el consumo en los establecimientos de nuestro pueblo, siempre con todas las medidas de seguridad higiénico sanitarias. Está comprobado que la iluminación especial de estas fechas invita a los vecinos a visitar nuestros negocios, algo fundamental en estas circunstancias por cuanto ayuda a la consolidación y mantenimiento del empleo. Toda ayuda es poca para un colectivo que pasa por sus peores momentos. Todo esto me recuerda a una iniciativa que se puso en marcha en la localidad de San Juan de Aznalfarache, con el título de San Juan abierto, de esa forma todo San Juan se convirtió en un gran Centro Comercial y cuya experiencia esta aun en nuestra memoria. Suerte y que se consigan muchos beneficios.