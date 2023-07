Apuntes sobre el debate

Los debates son sanos y procedentes, y si son con este formato, mucho mejor. El parlamentarismo está muy bien pero carece de los matices que tiene un cara a cara como es debido, mirando al rival a los ojitos a dos-tres metros de distancia, interrumpiéndole para intentar que pierda el hilo de lo que dice, argumentando lo que uno quiere y no lo que toca porque entre el ruido es más fácil dar un giro y llamar al otro mentiroso con la justificación del calor del momento.

Casi ocho años sin un cara a cara entre los dos candidatos ‘reales’ a presidir el gobierno de la nación son muchos, y sin desmerecer a la empresa que produjo el debate de ayer, habría sido mucho mejor para todos un pool con moderadores de consenso, señal limpia y retransmisión en todas las cadenas que así lo quisieran. En un momento como el actual, era más que necesaria una audiencia apoteósica. Me temo, porque lo pienso, que en realidad ninguno de los dos quería que fuera así. El que tenga verdadera preocupación lo ve sin pestañear, y ya rascará cada uno lo que pueda. El menos interesado, el que directamente pasa, el que ya no ve la tele de la forma tradicional sino que se empapa de streamers, YouTube, vídeo bajo demanda, etc, acabará recibiendo mil y un memes con los momentos estelares de una emisión que, sin contexto, es perfectamente interpretable. ‘Que te vote Txapote’ y ‘PP y Vox son lo mismo’ lo van a ver decenas de veces de aquí al 23-J.

Ahora bien, una cosa es echar el pulso, y echarlo en condiciones, y otra muy distinta es perder el control. Algo se me escapa, no doy con la tecla y no sé si quiero saber el motivo, pero se pudo ver a un presidente del Gobierno descontrolado, atropellado, gesticulando hasta lo preocupante y en permanente interrupción. Además de sus excesivos gestos, parecía cansado, y salvo cuando consiguió hilar de manera acertada las consecuencias que en la lucha contra la violencia de género y los derechos LGTBI pueden tener los pactos entre PP y Vox, difícilmente se vio a ese Sánchez que tanto ha aprendido y que hablaba como un líder de prestigio internacional. Todo lo contrario, pareció un líder amortizado y con la credibilidad bajo mínimos.

Feijóo dijo no sentirse cómodo con este tipo de ‘performances’, pero cualquiera lo diría. Durante gran parte de la emisión se le vio muy por encima tanto de su rival como de las expectativas. El empeño de Sánchez de meter a Abascal en una especie de cena para tres no mereció de su rival ni arquear la ceja siquiera. Por el contrario, Bildu sigue siendo un filón para una parte muy importante del electorado. Dudo que los llamados ‘pactos de la vergüenza’ le hagan mucha ilusión a una parte sustancial de la población, por no decir directamente que al común de los españoles les gustaría evitarlos, pero eso no hace sino reforzar la idea de que el PP deje fuera a Vox del gobierno con ese mantra llamado ‘mayoría suficiente’, que viene a ser tener el respaldo suficiente (justo lo que legítimamente buscó Sánchez por poco edificantes que fueran sus compañeros de viaje).

Lo que esté por encima de 150 diputados supondrá una enorme tentación de gobierno en solitario para Feijóo. O, en su defecto, de una inclusión de Vox tan testimonial y, si me permiten, ridícula como convertir un par de direcciones generales en consejería extremeña para contentar y tener distraída a la ultraderecha.

Dos cosas me llamaron poderosamente la atención. La primera, el empeño del PSOE en descalificar los datos que ofreció Feijóo. Sostiene el partido de Sánchez que son una sucesión de falsedades. Honestamente lo desconozco, aunque la forma de presentar alguno fue un tanto ‘tramposa’ y había otros que sí encajaban. En cualquier caso, tenemos comprobado que la gente no le interesa la verdad, no está preparada para la verdad, entre otras cosas porque la ignorancia es la base de la felicidad y los políticos han conseguido que no sepamos a ciencia cierta qué puñetas es ‘la verdad’. La segunda, ver en algún medio que en Moncloa consideran que el formato perjudicó al presidente del Gobierno. ¡Acabáramos! Ofreció seis cara a cara a Feijóo y le reprochó que sólo aceptara uno... Visto lo visto, el gallego debió cerrar alguno más. Los seis, vaya.