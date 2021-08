Aquel Terremoto de melismas gitanos

Ya no hay cantaores como Terremoto de Jerez, don Fernando Fernández Monge, dueño de una de esas voces que hacen que las demás cualidades de un cantaor no importen tanto por encima de la voz. El próximo día 6 de septiembre se van a cumplir cuarenta años de su muerte. Seis días antes de su óbito cantó magistralmente en el Festival del Verdeo de Arahal, mi pueblo, y le pedí que posara para mí porque quería fotografiarlo a dos pasos de donde nací. Entré en la zona de camerinos y allí estaba el genio acariciando una guitarra mientras esperaba que le llegara su turno. Tenía la cara como una sandía, porque no estaba bien físicamente. ¿Puedo, don Fernando?, le pregunté. “Claro que sí, niño”. Le hice una sola fotografía y cuando llegué a casa sabía que llevaba un tesoro. Como era un carrete de veinticuatro fotos, por la mañana fotografié a mi perrita y guardé la cámara sin sacar el carrete, ya agotado. Al mes decidí llevar el carrete a revelarlo y al día siguiente el dueño de la casa de fotos me llamó para decirme, con enorme tristeza, que solo habían salido bien dos fotos, “un gitano con una guitarra y una perrita negra con babero blanco”. El resto del carrete se había velado. Solo se salvaron la de Terremoto y la de una perrita mía que murió atropellada por un cuche fúnebre del entierro de la madre de un querido amigo del barrio, Máximo. El atropello fue el mismo día de la muerte de Terremoto, así que ya se pueden imaginar lo que sentí cuando recogí las fotografías. Años más tarde coincidí en Madrid con la viuda de Terremoto y el hijo de ambos, Fernandito, que empezaba a cantar. Les conté la historia y los dos se pusieron a llorar en un estudio de Onda Madrid. Desde aquel día siempre hubo una conexión extraña entre Terremoto y mi manera de entender el cante jondo. Nada ocurre por casualidad. Cuarenta años después su voz me duele tanto como entonces, cuando empezaba a amar el cante de verdad y seguía al genio jerezano por los festivales andaluces. Y a su hermana Mariquilla, María Soleá, de quien me hice amigo. También fui muy amigo del hijo de Fernando, Fernandito Terremoto, muerto en la flor de la vida, que llegó a cantar casi también como el padre. Ya no nacen cantaores como aquel Terremoto de melismas gitanos. Ni falta que hace.