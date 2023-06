Aquella entrañable peña de Arahal

Ayer estuve todo el día en Arahal rodando uno de los capítulos de Mi pueblo flamenco, una serie de ExpoFlamenco que mostrará al mundo el patrimonio jondo de los pueblos andaluces. Descubrí indignado que el Ayuntamiento tiró hace años el local que la Peña Flamenca Pastora Pavón tuvo en la calle Pacho con el pretexto de que el Teatro Cervantes pudiera tener una puerta trasera de salida en caso de emergencia. Ese local, una antigua casa con columnas de hierro, de al menos dos siglos de antigüedad, era una verdadera joya arquitectónica y hoy es un solar cerrado que no sirve para nada. Los socios de la entrañable peña se quedaron sin el local y el teatro sigue sin puerta trasera de emergencia. A cambio de echarlos, el Ayuntamiento les cedió una habitación grande en la Casa del Aire para sus reuniones, pero no pueden dar recitales, sólo reunirse y echar ratitos cuando no tiene actividad la Escuela Municipal de Música. No los ratitos que se echaban en la calle Pacho, que hicieron historia, porque el local tenía un precioso bar con una cocina inmejorable.

A los flamencos de este pueblo les gusta reunirse para echar ratos de cante y los tienen que echar en los bares y las tabernas porque los dejaron sin local. La Peña Pastora Pavón no es ya ni la sombra de lo que fue. Lleva ese nombre en honor de Pastora Pavón Cruz, la célebre cantaora Niña de los Peines, cuya familia era de Arahal. De allí eran sus abuelos maternos, su madre y su hermano mayor, el también cantaor Arturo Pavón. Así que el día que dejaron sin sede a la peña, también dejaron sin templo a la Reina del Cante Flamenco, la cantaora más grande de todos los tiempos. Es verdad que la peña celebra ahora sus recitales en un bonito salón de actos de la Casa del Aire, pero acabaron con el espíritu de una de las mejores peñas flamencas de España. El flamenco no es como las demás músicas, es algo más que música y danza, una manera de ver la vida, de estar y de ser andaluz. Y más en los pueblos. En Arahal ya se hacían reuniones flamencas hace dos siglos. Son parte de la cultura local, uno de sus encantos como pueblo.