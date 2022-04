Aquella joven de ayer, mujer hoy

Eran los años 90 del siglo pasado. Una alumna se sentaba frente a mí, en mis clases sobre comunicación y poder, una materia que, lógico, apenas gusta al poder, somos poquísimos investigando este asunto -en todo el mundo-, que es clave para el desarrollo de la democracia pero que se lo ocultan a ustedes, de esa manera nos dan la razón y el propio poder confirma en la práctica nuestras hipótesis.

Aquella joven aparentemente seria y con gafas negras seguía atentamente mis explicaciones. Terminó su carrera, se licenció en Ciencias de la Información, rama Periodismo. Ejerció en algunos medios pero su vocación puramente académica la llamaba. Vino a mí y le dirigí su tesis doctoral, cinco años en los que de verdad haces universidad, eso es la universidad más auténtica, esos son tus hijos académicos, los que van a prolongarte en el tiempo haciendo uso de su libertad de cátedra, criticando las ideas de su director y/o reforzándolas. Decía Nietzsche que la obligación de todo discípulo es superar al maestro. Esta máxima, que parece tan evidente para el avance del conocimiento, le sienta muy mal a algunos maestros que siempre quieren tener el cetro. No, los años no perdonan, todo se va desgastando y hay que dejar paso a otra “célula” que prosiga con la labor mientras tú la contemplas orgulloso desde la distancia hasta que la naturaleza lo estime oportuno.

Se doctoró, logró plaza de profesora asociada en la Universidad de Sevilla y seguimos trabajando juntos. Nadie le regaló nada, como a otras discípulas y otros discípulos, yo procuro enseñar lo mejor posible cómo se mete el gol, pero el gol deben meterlo ellas y ellos. Prosiguió volando sola, desarrollando más méritos académicos, discutía conmigo, a veces con contundencia, nos separábamos personalmente temporadas, nos distanciábamos, ella seguía su camino pero ambos nos teníamos presentes, en la paz o en la disidencia.

Se enamoró y se casó, fui a su boda, ya conocía a su familia, a su hermana, a su madre, a su padre. Una delicia. La universidad tiene eso de hermoso, y mucho más, el conocimiento te lleva a la vida cotidiana de alguien, al cariño, a querer todo lo que esa discípula quiere. Fue una boda preciosa en la que me harté de comer que eso siempre es importante. Comí demasiado y bien, probé por primera vez en mi vida el gazpacho de fresa que, hay que ver, hoy inventan de tó y la gastronomía es un pozo sin fondo. Riquísimo, sigo pensando que una de las formas que elegiría para suicidarme es un reventón por exceso de gazpacho.

Como todo tiene su fin, que cantan aún Módulos con versiones horrendas de otros, aquí el fin se adelantó y hubo divorcio relativamente pronto. Mi niña cayó en grave crisis, no sé cuántos, pero el mal de amores se llevó bastantes de sus kilos y sus ilusiones. Se levantó sobre sus cenizas mi joven mujer y rehízo su existencia, no abandonó nunca la universidad y tras su recuperación retomó su sendero de investigadora y profesora a pleno rendimiento. Ya había logrado asentarse en su trabajo en la US. Más golpes: falleció su madre hace años y hace poco le tocó el turno a su padre. Sé que lo llorará mucho, conozco esa sensación de orfandad que se siente. No tiene hijos, pero sí muchos amigos de verdad y a este su viejo profesor y viejo amigo que está aquí para lo que guste y que ha contado esta historia para pensar en voz alta cómo pasan los años desde que en 1991 tuve el acierto de entrar en la universidad y gozar del conocimiento, huir de la mediocridad, escribir crónicas sobre la fugacidad de la vida. Hasta aquí una de ellas. Hay muchas más. Menos mal que el tiempo, tan cruel y veloz, nos coloca a diario un amanecer y una música para que lo llevemos con resignación y disfrute. La joven se hizo mujer y ahora es más fuerte.