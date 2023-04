Aquella mi primera Feria de Sevilla

Palomares del Río, 1971. Objetivo, conocer la Feria de Sevilla, aún en el Prado de San Sebastián. Trabajaba en el taller de pintura de Antonio Tocino Caballero, en la calle Constancia, del Barrio Voluntad. Después del almuerzo, alguien me dijo por dónde caía la Fería y le eché valor. República Argentina arriba, el paso del río por el puente de San Telmo, la Puerta de Jerez, San Fernando y el Prado. Y allí estaba, ante mis ojos, la maravilla: un mar de casetas, caballos y flamencas, ambiente jondo en El Traga, olor al pescado frito y jazmines, y un cielo tan azul que mareaba. Ya la había visto, pero sin vivirla, algo que llegaría al año siguiente, el último de la Feria en el Prado. Palomares, 1972, un grupo de adolescentes fuimos a echar la noche, porque no había autobús para volver, solo por la mañana. Los únicos diez duros que llevaba me los gasté en un sombrero cordobés de cartón nada más entrar y como cayó un chaparrón se mojó el sombrero y estuve toda la noche haciendo el gilopollas, con la ropa mojada y sin un duro. ¡Pero estaba en la Feria, en la mejor del mundo! Dormimos en el Parque de María Luisa, en el césped mojado, y por la mañana, amaneciendo, cogimos el primer autobús para Palomares, donde fuimos recibidos como auténticos héroes. Todavía llevaba restos del sombrero mojado en la cabeza y más mal color que un pollo de Simago. Pero venía de la Feria, de verla en color, porque sólo la había visto en la tele, que al menos la de casa era en blanco y negro tirando a marrón. Entonces, la Feria no era tan turística como en nuestros días y los de los pueblos venían con sus canastitos llenos de morcilla de hígado, chorizo, pimientos asados y aceitunas. Había casetas, como El Traga, donde cantaban Perrate, Fernanda y Gaspar de Utrera, cuando escuchar era un arte. También en la Feria. Hoy tienes que tener el metal de Gayarre para que te escuchen una soleá. Todo es distinto, pero sigue siendo la mejor feria del mundo, la más alegre, la de más colores, la de más arte y, sin duda, la más inolvidable, si la vives aunque solo sea un día. Jamás olvidaré aquella mi primera vez, aunque ni siquiera entrara. La vi desde el final de la calle San Fernando y me pareció un cuadro de García Ramos.