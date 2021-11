Aquí no se devuelve ná

«Ná» es menos aún que «nada». Así que la sentencia es más fuerte. Sentencia para los miles de obras de arte andaluzas «depositadas» —de eso nada—, expoliadas, sustraídas a los museos, archivos y yacimientos andaluces y «susllevados» a museos dónde se enriquece culturalmente a la capital de las Españas —cultural y económicamente— con obras de arte —cultura— detraídas a otras localidades. Esta es la definición precisa. El apellido «nacionales» es un lujo irresponsable. ¿Por qué todo lo que es «nacional» tiene que estar en Madrid y sólo lo que está en Madrid es nacional? ¿Es que España no existe? Eso certifican las palabras del nacionalista (españolista) Iceta, para negarse a devolver a Málaga la Lex Flavia Malacitana, certificado de nacimiento de la ciudad, conservado, es decir, expuesto a más gloria de los museos «nacionales» en el arqueológico madrileño y a mayor prestigio y beneficio económico para la ciudad, que así aprovecha bienes ajenos. Y mucho más.

No se va a devolver ningún bien de los museos nacionales. No se devuelve el Acta de creación de la ciudad, uno de los pocos que se conserva, no por estar en la capi, porque allí recaló en cuanto apareció, como recalaron los cientos de descubrimientos de Osuna, de Ronda, de Sevilla, o la Dama de Baza, entre varios cientos, la mayoría de las obras que hacen del «nacional» el principal Museo Arqueológico del reino. Vergüenza de la Administración centralista que, a tenor de los datos, sólo considera a Madrid parte de la supuesta «nación» española. Difícil manera de mantener la entelequia de una nación unitaria, cuando se confunde unitarismo con la acumulación de bienes de toda la superficie del Estado en la ciudad más centralista y centrífuga.

El sentimiento centrífugo y exclusivista en torno a Madrid, es la gran sangría del Estado y será su final. Quizá lo saben, y por eso enriquecen a la ciudad detrayendo la riqueza de toda la superficie estatal, empezando por Andalucía, con la anuencia y el colaboracionismo de la Junta. La de antes y la de ahora, más. Entre los veintiocho municipios alfonsíes no incluyen a Sevilla, ciudad donde el rey culto vivió y bebió la cultura andaluza, donde adoptó el romance que hoy, reformado por el tiempo, llaman idioma castellano. Y ya, sin tapujos ni disimulos, se afirma tajantemente que los museos andaluces seguirán huérfanos de sus riquezas para enriquecer a la capi. Dama de Baza, jabalí de ocho patas, soldado ibérico, Inmaculada de Schultz, ahora Lex Flavia Malacitana y miles de obras de arte más, no saldrán de los museos nacionales que «obviamente» son los de Madrid, no volverán a sus lugares de origen. No volverán a dónde deben estar.

Si para los gobiernos de las Españas, Almería, Aracena, Baena, Córdoba, Estepa, Huelva, Jaén, Linares, Málaga, Osuna, Ronda, Sevilla, en definitiva, Andalucía, no son España, que sean honrados y lo digan. Para tener las ideas claras, más que nada. Si en nombre de la palabra nacional mantienen el tremendo expolio a Andalucía, están practicando la más exacerbada política colonialista y, por tanto, de destrucción del Estado. Una política sobre todo realmente antiespañola, porque no respeta en absoluto la naturaleza, la cultura, la riqueza de todas las comunidades por igual, al enriquecer arteramente a sólo una a costa de todas las demás, y dónde Andalucía es la más maltratada, porque la inmensa mayoría de las riquezas guardadas en El Prado y el Arqueológico, han sido extraídas y detraídas de Andalucía.

Devolver la Lex Flavia Malacitana a Málaga es la forma de empezar a ser justos y reconocer a cada cual sus valores propios. Madrid no es el sitio dónde deban estar todas las obras de arte sacadas de Andalucía por la fuerza del brazo autoritario del Estado. La depredación de Andalucía la empobrece para enriquecer a la capital del reino, de la multi-monarquía católica, que al parecer, es la figura que el gobierno actual, como los anteriores de todos los signos políticos, quieren mantener y amamantar de la única manera posible: manteniendo la situación colonial desarrollada durante las pasadas guerras de conquista.

Lo peor es la inacción del PP que ahora dirige los destinos de nuestra tierra, pobre destino. No, inacción no, porque son muy activos cuando se trata de empobrecer Andalucía, ya se negaron también a esta justa devolución. Los que venían a arreglarlo todo.