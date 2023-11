Asesores de la Bienal

Juro por la cobertura de mi móvil -viviendo en el campo es fundamental-, que quiero que la próxima Bienal sea un éxito y que los sevillanos la hagan suya, como ha dicho el director del festival sevillano, Luis Ibarra, o uno de los directores, porque creo que hay otro en la sombra. Tiene toda la pinta. Ayer conocimos a los que componen el Consejo Asesor y me sorprendió que no haya ningún artista, alguien con experiencia que sepa de verdad de flamenco. ¿Qué puede salir mal? Habrán pensado que tendrán bastante con Manuel Curao, un buen locutor con experiencia ya en acoples. Lo siento, pero con la Bienal soy siempre pesimista y no me he equivoqué mucho cuando criticaba hace años que se iría al garete porque el Ayuntamiento casi nunca ha tenido claro qué clase de festival quería. Todavía no lo sabe, de ahí que nombre manijeros sin saber muy bien para qué y por qué. No conozco apenas al nuevo director y no sé qué clase de festival puede hacer. A lo mejor nos sorprende, nunca se sabe, porque Sevilla es tierra de milagros. Recordemos a Silverio, que logró que Sevilla fuera la Meca de lo jondo a pesar de tenerlo todo en contra. Y meses antes de su muerte tuvo que cerrar su café de la calle Rosario.

Ojalá tenga Ibarra el apoyo necesario y haga una edición digna, al menos. Veo la larga lista de asesores y no entiendo nada, pero como dicen que el movimiento se demuestra andando, démosle un margen de confianza a los directores, al oficial y al que manda un poco en la sombra, con este director y con otros anteriores. No olviden que Sevilla es un pueblo y que aquí se sabe todo porque somos como un gran corral de vecinos en el que un día nos tiramos los trastos a la cabeza y al siguiente nos comemos un puchero y aquí no ha pasado nada. Sevilla necesita que la Bienal funcione, porque es lo único que tiene. ¿Puede decirme alguien qué hemos inventado para el flamenco, en los últimos cuarenta y tres años, además de la Bienal? Nada. Convertir las peñas flamencas en bares o tabancos y permitir que compitan con los tablaos, que llevan tiempo con problemas. Sevilla ha perdido su sitio en el arte flamenco y la Bienal podría devolverle en parte ese sitio si se ocupa de verdad de la importancia que el flamenco tuvo siempre en esta ciudad, donde comenzó todo. No creo que con este consejo asesor se vaya a lograr gran cosa, pero bueno, démosle tiempo al tiempo. Paciencia, le dijo el lobo al cordero y solo le quedaba el rabo.