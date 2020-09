Así están funcionando los centros de salud

Les voy a contar que son los célebres bises. Un “BIS” es una cita que se le da a un paciente a la misma hora en la que ya está citado otro. Si usted llama a su centro y tiene la suerte de que le contesten y le den una cita a una hora concreta, puede que a esa misma hora ya estén citados otros 10 pacientes antes que usted, aunque nadie se lo diga. Según uno de los sindicatos médicos llevan años denunciando esta práctica, que impide que los pacientes reciban una asistencia sanitaria de calidad. En un estudio recientes, han obtenido pruebas de la extensión de esta práctica en nuestra provincia en la primera quincena de septiembre. Los resultados son devastadores. Existen datos de 23 Unidades de Gestión. En todas ellas, excepto una, los bises son una práctica generalizada. En el Distrito Aljarafe, que incluye los centros de poblaciones como Camas, Mairena del Aljarafe, San Juan de Aznalfarache, Pilas, Tomares o Sanlúcar la Mayor, solo este último está libre de bises. Es habitual que se den más de 10 bises por consulta y el 15 de septiembre se llegó al máximo, con 22 bises en una misma consulta. El máximo de pacientes atendidos por un único facultativo en su jornada de mañana fue de 64. Y así en todas las áreas sanitarias de Sevilla. Los pacientes no suelen conocer estos hechos, atribuyen el mal funcionamiento de la Atención Primaria a los profesionales sanitarios, en especial a sus médicos, con los que pagan su enfado. Sin embargo, estos datos demuestran que el médico está sobrepasado por la inmensa carga de trabajo que se le asigna. La mayoría de los pacientes soportan con una paciencia admirable que no se atienda su llamada telefónica, que las demoras para su cita con el médico sean de días, y hasta de semanas, o tener que esperar en la puerta de los centros al sol. Sin embargo, esta asistencia sanitaria no es digna. No hay derecho a que en un país como España se preste una atención sanitaria de esta ínfima calidad. El deterioro progresivo de la Atención Primaria, que llevamos años soportando, se ha visto agravado de forma repentina por la pandemia. Aunque el desastre parece súbito, en realidad obedece a la mala gestión y la infraestructura que arrastramos desde hace años. Tenemos que exigir a la Administración actual que adopte con urgencia las medidas necesarias para poner fin a este desastre. La Atención Primaria no puede esperar más. Dada la escasez de médicos de familia, es urgente la implantación de la continuidad asistencial en Primaria. Los médicos de familia no pueden quedarse a trabajar por la tarde por menos dinero que sus compañeros de Atención Hospitalaria. Es parte de la nota que me llega desde este sindicato, pero no hace falta que nos lo cuenten, lo vivimos en nuestras propias carnes cada día y ahora con el tema de las vacunas de la gripe, o lo organizan bien, o seremos y padeceremos otro escándalo qué lo tenemos a la vuelta de la esquina. Señores de P... Pena.