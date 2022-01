Solo los que no hemos cogido jamás una raqueta sabemos lo que cuesta no ya ganar un Grand Slam, sino veintiuno, como ha logrado ese extraterrestre que es Rafa Nadal, el de Manacor. Un día le preguntaron a Paco de Lucía por el también guitarrista Enrique de Melchor, y como no sabía muy bien qué decir de él, porque era buenísimo, dijo que era asquerosamente perfecto. De Nadal se podría decir lo mismo: es tan asquerosamente perfecto que ya da hasta coraje verlo jugar. Lo guay es ser un mediocre y un día dar la campanada, y entonces pasas un día fantástico y les cierras la boca a quienes jamás han creído en ti. Soy así, por ejemplo: un columnista mediocre al que un día leen más de medio millón de personas y otro no lo leen ni en su casa. No todos los días se puede ser Rafa Nadal, sería tedioso. Cuando eres un hombre vulgar es mucho mejor porque un día te suena la flauta y todos te comen el culo. En el cante jondo, donde hay tantos mediocres del jipío, el que mola es quien un día te rompe el corazón con un fandango y luego te aburre durante todo un año. José Mercé, por ejemplo, que en vez de grabar su célebre y prometida antología, se dedica a buscar pelotazos discográficos que cada vez tardan más en llegar. El final de Nadal llegará tarde o temprano, de esto no hay duda alguna, y cuando le llegue sabrá que la afición es insaciable. Nadie le ha dado tanto al deporte español en general, pero un día será humillado en una derrota y los que nunca han visto una raqueta de cerca dirán que está acabado. Creo que Nadal lo sabe y que, con independencia de que sea un ganador nato, se esfuerza de una manera sobrehumana para ganar porque es consciente de que solo conquistando torneos y batiendo récords va a seguir siendo idolatrado en su país. Quiere retrasar lo más posible el clásico “está acabado”, tan típico de nuestro país, porque es un hombre de carne y hueso, con sus debilidades y sus miedos, y no un dios. Quizá su última gran victoria podría ser irse a tiempo, mañana mismo a mucho tardar, porque ya será difícil que algún otro tenista español logre llegar adonde ha llegado este genio.