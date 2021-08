Asustaítos perdíos nos tienen

Las buenas noticias no son noticias, venden más las malas porque nos asustan y sin embargo nos atraen, una de las pocas instituciones que conozco y que da buenas noticias a diario es la ONCE –tanto en información como en dinero- pero tiene que pagar para que salgan porque lo hace en forma de publicidad. Bueno, también dan buenas noticias los gabinetes de comunicación de cualquier entidad pública o privada pero esas noticias un buen periodista siempre debe contrastarlas, lo que pasa es que es más cómodo y no hay más narices que copiar y pegar, es que no hay plantilla para más. Súmese a eso que las noticias oficiales procedentes de instituciones poderosas que además se gastan mucho dinero en publicidad llevan todas el marchamo de “buenas por naturaleza”, ¿para qué completarlas con el contraste del periodista? ¿Y si se enfadan los anunciantes?

Entre el sesgo ideológico tan parcial y la búsqueda y exhibición destacada de las noticias tenebrosas nos tienen desinformados, pero, sobre todo, asustaítos perdíos. Vamos allá con los ejemplos.

“Un hombre mata a su esposa a tiros en el Cerro del Águila y luego se suicida. El cuerpo de la mujer ha sido encontrado en la casa con varios disparos, y el del hombre con un tiro en la cabeza, al parecer con el mismo arma usada para matar a la mujer, una escopeta de caza” (El Correo de Andalucía).

“La Policía alemana asegura que Madeleine McCann murió en Portugal a manos de un pedófilo ya en prisión” (OKDiario).

“La actriz Christina Applegate anuncia que padece esclerosis múltiple” (El Correo). Debe ser muy conocida esta mujer, a mí sólo me suena un poquito la cara, pero tiene una ventaja: nos ha llegado a través de la colonización televisual de USA. Y es que dicen que no es lo mismo nacer o vivir en Sevilla que en Madrid o Nueva York o hacer una película con Benito Zambrano que con Hollywood. En esta vida, además de tener talento, hay que nacer bien y montárselo mejor. A veces no hace falta ni el talento, no me refiero a que sea el caso de esta mujer que la pobre bastante desgracia tiene, pero lo que digo es cierto en general y va a misa.

“Un infierno a más de 42 grados: los lugares donde la ola de calor dejará temperaturas extremas” (Abc). 66 años tiene quien firma, 66 infiernos he soportado en Sevilla con más de 40 grados y aquí estoy, más arrugado pero pecho fuera y vista al frente. Un hermano Marista nos decía en el colegio, clase de religión: “¿Os habéis quemado alguna vez con una cerilla? Duele, ¿eh? Pues imaginaos toda una eternidad quemándoos todo el cuerpo en el infierno”. Como para no acojonarse; sin embargo, si uno es de Sevilla ya está entrenado. Botijo, cañizo y abanico, que más se perdió en Cuba y hay gente soportando 50 grados con el famoso calentamiento y pidiendo agua, como en Irán.

Luego están por cierto todos los desastres del cambio climático sobre los que ya hablaremos. Y no olvidemos las noticias continuas sobre novedades de lo malo que sigue siendo el covid. Cientos de grupos de investigación -¿acaso miles en todas las universidades relevantes del mundo?- reciben dinero para hacer algo de mérito y deben presentar resultados para justificarlo, de manera que todos le descubren una nueva maldad al bicho, si será listo el jodío, parece hecho a medida contra los ataques de tirios y troyanos.

Y así un día y otro, ya sólo nos falta que nos quedemos embarazados o que la abuela dé a luz. Menos mal que están las noticias ésas de pamplinitas estéticas, del corazón y el buen comer para no morirse nunca. Y el circo político de cada día, ahora parcialmente cerrado por vacaciones en la madre Matria.