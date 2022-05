¿Qué te sugiere este título? ¿Un cartel de “peligro”?, ¿tal vez una advertencia?, ¿una señal para pararse y mirar con detenimiento?, posiblemente estés en lo cierto y es que hay que poner atención a la atención (valga la redundancia), me refiero a que hay que saber valorarla pues la verdadera atención no es tanto un préstamo (¡préstame atención!) sino, más bien, una donación, un regalo que se hace desinteresadamente a aquello que cautiva tu corazón y tu mente... ¡He ahí el secreto de la atención! pues se trata de algo que sabe atrapar tu emoción y de lo que, posiblemente, extraigas una valiosa lección...

¡Que traigan a sus amigos!

Desde pequeña he sido fan de las películas de Walt Disney, pues el genio creador de Mickey Mouse afirmaba: “Hagas lo que hagas hazlo tan bien para que vuelvan y, además, traigan a sus amigos”, ¡en ese instante te das cuenta de que has atrapado totalmente la emoción!, lo que digas lo podrán olvidar pero siempre se te recordará por cómo hagas sentir a los demás...

Cuando la satisfacción ha sido de tal grado que, no sólo el cliente repite sino que propicia que otros tengan la oportunidad de vivir la misma experiencia gratificante, se pone de manifiesto que tu cliente es un magnífico embajador de tu valor.

Hoy os traigo esta reflexión sobre la atención porque hace unos días me encontraba en el CEIP Esperanza Aponte presentando a los niños “Antoñeta, la croqueta agente secreta”, mi nuevo libro de literatura infantil y me fascinó como una niña de 5 años que estaba sentada en primera fila, muy atenta, de repente, se levantó, fue para atrás, volvió acompañada de otro niña y diciendo “es mi amiga” la sentó en primera fila y ambas siguieron dándome ese magnífico regalo que es la atención -me encantó como su amiga exclamaba: “¡quiero ser Antoñeta!”- (el momento quedó capturado en la foto que acompaña al texto).

En un gesto tan sencillo como el que tuvo Camila (así se llamaba la chiquilla) queda condensado el verdadero aporte y significado de la atención, ¡Camila, me hiciste sentir como una estrella del rock! En ese momento percibes que has atrapado la emoción de alguien hasta tal punto que llama a su mejor amiga para poder disfrutarlo juntas (y es que las cosas buenas cuando se comparten, ¡se multiplican, se hacen más y más grandes!).

Más allá del diccionario...

La RAE nos dirá que la atención es una muestra de respeto, una cortesía... Pero, en vivo y en directo, se siente más como sintonía personal, ese regalo de la atención (que no préstamo) te hace sentir verdaderamente genial. ¡Gracias, Camila, por esta lección tan elemental!