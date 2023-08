Auge del deporte femenino y nuevas metas de cambio social

El éxito de la selección femenina de fútbol en el Campeonato del Mundo y el impacto social consiguiente, por la preeminencia del balompié como referente social de la actividad deportiva, es una palanca que va a acelerar el proceso de creciente participación de las mujeres españolas dentro y fuera de las canchas tanto en los ámbitos de cantera como en los de medalleros internacionales. Una formidable tendencia, dejando atrás décadas de ninguneo bajo el tópico de que hacer deporte y aficionarse al deporte era solo cosa de hombres y de masculinidad. Muchos millones de españoles que se han emplazado a ver por televisión la final España-Inglaterra aún no son conscientes de que en los tres últimos Juegos Olímpicos (Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2021) las deportistas españolas consiguieron mayor número de medallas que sus compañeros, y la bandera española fue izada junto a los podios más veces con ellas que con ellos. Tanto en competiciones de carácter individual, con figuras como Carolina Marín, Mireia Belmonte, Lidia Valentín, Maialen Chorraut, etc., como en deportes de equipo (waterpolo, baloncesto, natación sincronizada, gimnasia rítmica). Sin olvidar que el palmarés más laureado en la historia de nuestro país lo hay logrado una mujer, Teresa Perales, ganadora en natación de 27 medallas en Juegos Paralímpicos (7 de oro, 10 de plata y 10 de bronce).

Estamos en puertas de una ola de efecto llamada que erosionará prejuicios y barreras ‘de toda la vida’. Miles y miles de niñas van a comenzar en breve el nuevo curso escolar con deseos de jugar al fútbol en sus colegios y en sus barrios. Aumentará notablemente la predisposición familiar por agradar a las hijas que en edad infantil quieran inscribirse en entidades o clubes donde existen equipos femeninos de fútbol. A su vez, crecerá rápidamente el número de centros educativos y sociedades deportivas que tomarán decisiones para dar respuesta a esa demanda y participar también en el circuito local y provincial del fútbol federado de base en categoría femenina. Las empresas que fabrican ropa y calzado deportivo también se están alegrando de este subidón porque pronto tendrán más pedidos de equipaciones y de botas, además de camisetas serigrafiadas con el nombre de las jugadoras más admiradas de la selección encumbrada por su forma de jugar en el Mundial disputado en Oceanía.

La perspectiva ha de ser más amplia para sopesar si este logro tendrá o no la suficiente fuerza para allanar el camino hacia nuevas metas de cambio social en relación al deporte, dentro y fuera de los estamentos deportivos. Hasta ahora, son hombres quienes, en su inmensa mayoría, ejercen los cometidos de la gestión de la actividad deportiva, tanto la profesional como la amateur. Federativos, entrenadores, directivos, árbitros, representantes, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, organizadores de torneos, periodistas, patrocinadores, instalaciones, equipamientos, souvenirs, peñas, portavoces, etc. Todo es realizado y protagonizado por hombres, con muy pocas excepciones. Como cuando antes el deporte solo lo hacían hombres o solo lo contemplaban hombres. Y el horizonte que quiero divisar no es el de establecer compartimentos estancos. Ni cuotas. Sino el de un futuro donde poco a poco comience a normalizarse que las mujeres quieran y puedan, por sus méritos y sin vetos, realizar todas esas funciones. Por ejemplo, la directora médica de un club con equipos masculinos y femeninos. O la presidenta del colegio de árbitros para partidos en ambas categorías. O la locutora que conduce un programa radiofónico de carrusel con competiciones en directo de cualquier modalidad deportiva, goles futboleros incluidos. O la entrenadora de un equipo masculino, igual que estamos acostumbrados a ver cómo hombres seleccionan y guían técnica, táctica y emocionalmente a un conjunto de mujeres.

Metas de cambio social que incumben al entorno de todos los deportes. Si estos días se conecta para ver en televisión el Campeonato del Mundo de Atletismo (masculino y femenino), que se disputa hasta el domingo 27 en Budapest, fíjese en todo lo que sucede dentro y fuera de la pista, con participantes de 200 países. Comprobará cómo el talento femenino brilla en el conjunto del programa de competiciones, y cómo en la vertiente organizativa, técnica y logística casi todo es hecho por hombres. Es un reflejo de la descompensada ‘normalidad’ que se vive en la mayoría de los ámbitos sociales. Bienaventurados los goles y las medallas que abren puertas a las mujeres en cualquier afición o profesión.