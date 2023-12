Aurora Vargas en Paradas

Nunca es tarde si la dicha es buena. La Semana Flamenca de Paradas tiene su importancia, aunque a veces hayan hecho cosas inexplicables. Nada es perfecto. Siempre es un buen momento para homenajear a la cantaora macarena Aurora Vargas, que es de las pocas verdades que le quedan al cante sevillano, tan distraído desde hace unos años. Aurora no es una cantaora para estudiarla, sino para disfrutarla, para refregarse su cante gitano por la piel hasta lastimarse. No es una cantaora enciclopédica, de esas que graban antologías insufribles, sino de las del pellizco natural, ese torniscón imprescindible en las cantaoras que echan arrope por la garganta. Podría estar días enteros escuchándola cantar en una reunión sin que me explicara el sexo de los ángeles, solo mostrándose como es, pura y sincera, sin artificios o adornos superfluos. Si llega a nacer en el siglo de Silverio podría haber sido La Andonda, María Borrico o La Sarneta, pero nació en este tiempo y es Aurora Vargas Vargas –dos veces Vargas, por si hubiera alguna duda de su origen–, una cantaora de las de antes, pero de ahora, o sea, clásica y moderna a la vez. Cantaora y bailaora, como aquellas gitanas de Triana que lograban que los gachés de pasta cruzaran el puente de barcas para romperse sus camisas en los corrales donde vivían Puyas, Pelaos y Caganchos. Pero esta diosa flamenca no nació en la Cava Nueva de Triana, sino en la Macarena, que no es cualquier arrabal, sino un lugar cercano al barrio de la Feria y, por tanto, al de la Alameda de Hércules, donde hace un siglo ya vivían flamencas de rompe y rasga como La Serrana, La Macarrona, La Malena o Pastora Pavón Cruz, la eterna Niña de los Peines. Aurora es una sevillana de la Macarena que tiene en su cante escamas sanluqueñas, de donde el Guadalquivir se funde con el agua salada de Bajo Guía. El arte no se aprende, se trae de fábrica, y Aurora lo tiene porque se lo pegó su mare en la piel al parirla. A ver cómo explican esto en Paradas. Que vayan adornando los olivos.