Auscultarnos por teléfono

Cuando yo era chico, es decir, hace como un millón de años, recuerdo que mi madre se ponía una rebeca especial para ir al médico. Yo la sentía distinta entonces: más joven, más guapa, más solemne, porque iba de males, como decían las personas mayores cuando la veían pasar. Ir al especialista, en Dos Hermanas, era ya un acontecimiento que se llevaba toda la mañana, porque había que tomar el autobús y, a la salida de la consulta, mamá me invitaba a churros. Mi madre se concentraba antes de entrar para estar lo más receptiva posible ante el farragoso argot que muchos médicos de entonces utilizaban con las gentes de los pueblos. Hoy la cosa ha cambiado mucho, afortunadamente. Pero la dificilísima situación que ha generado el COVID-19 me ha evocado todo aquello.

La atención Primaria se llama así porque es la primera a la que millones de andaluces tienen acceso cuando les duele algo. El coronavirus es gravísimo, pero también lo es que personas que han estado cotizando toda su vida, y no solo para ellas, sino para todos, reciban ahora, cuando más lo necesitan -por edad y dignidad-, un puntapié telefónico. Hay muchas cuestiones que pueden resolverse por teléfono, pero no todas. Hay mucha gente a la que se puede atender por teléfono, pero no a todas. Me estoy acordando de esa situación en el banco que todos hemos vivido alguna vez, con el personal de ventanilla indicándole al viejo de turno cuál es la aplicación en el móvil que tiene que descargarse para hacer la gestión que desde arriba se quieren ahorrar. Pues eso.

Vivimos tiempos muy difíciles y los profesionales sanitarios lo están sufriendo en primer lugar. No es de recibo que hayan pasado de héroes a villanos a lo largo del verano. Pero también lo están sufriendo muchos ciudadanos que no tienen la culpa de nada. Y que son ajenos a que todo es cuestión de inversión: que unos médicos se dediquen al rastreo del COVID y otros, a lo de siempre. Es igual que en Educación: hasta la presidenta madrileña ha reconocido que probablemente se contagiarán todos los alumnos. Y se ha quedado tan pancha. Como si la sinceridad supliera el más elemental de los derechos que nos merecemos en una democracia: que gestionen los recursos de todos para salvar la dignidad de todos y no el bienestar de unos cuantos.