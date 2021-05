Ava Gardner y Bill Gates alias corazón partío

¡Toma ya! Voy en el coche y, gracias a la tecnología digital, con sólo digitalizar suavemente la pantalla viajo de emisora de radio en emisora de radio en una décima de segundo o menos. Entonces doy con la COPE y un personal está comentando asuntos del corazón. Entre otras primicias, nos recuerdan que Bill Gates se ha divorciado de Melinda, asimismo Gates, supongo que hasta ahora.

Estará destrozado Bill y desde este rincón de Sevilla le mando unos codacitos cariñosos de consuelo. A Gates me lo traía yo a la Feria de Abril para cuando pueda celebrarse de verdad y no con el estilo Espadas. Una Feria sinfónica y no de cámara como la que pretendía Espadas para al final tener que parar bastantes actos. Tú, Espadas, a estudiar para presidente de Andalucía y, si ganas, te llevas a Bill a la Feria, al paseo de carruajes, a los toros y al Parque Tecnológico de La Cartuja, que suelte euros, a ver si así le quitamos las penas cardíacas a base de paseos y fino La Guita o Mantecoso (¿existe eso ya?) con langostinos tigre de la desembocadura del Guadalquivir. Y como vamos a levantar treinta museos -casi todos o todos con cosas antiguas- a ver si le arrancamos un museo interactivo de la ciencia y la tecnología y un congreso de cacharritos inteligentes que eso mola mucho ahora.

Todos sabemos que a la Feria venían superestrellas del corazón y el espectáculo, la que sale más en los documentos históricos es Ava Gardner que se sentía atraída por los toreros como Mario Cabré. Afirma El Español por medio de Javier Zurro que “Ava Gardner dejó su huella en la capital española y 60 años después todavía la tierra no crece por donde ella pisó, taconeó y bailó durante su exilio en nuestro país. Gardner era la libertad personificada. Hacía lo que quería. Follaba con quien quería, bebía hasta que le apetecía y no daba explicaciones a nadie. Pocos hombres se atrevían a toserla. Sus conquistas fueron incontables, también sus borracheras, inicio de un alcoholismo que le costó la vida”. Zurro, que realza que ni Franco le llamaba la atención, añade: “Lo que había en las fiestas de Ava Gardner eran toreros, a ella le fascinaba la figura del matador, y Dominguín se convirtió en uno de sus cómplices en esas tardes en las que Ava se mostraba como “una señora ávida de comida, bebida y sexo”. Con Dominguín se sabe que estuvo en 1953, en aquella primavera vino a Sevilla, a la Feria y a los toros. De Luis Miguel Dominguín dijo: "Cuando lo vi por primera vez supe con absoluta certeza que era para mí".

Cuentan que Ava tenía mucha necesidad de cariño y que por ahí podían ir las causas de sus fiestorras. Gates ha tenido el corazón partío por mucho tiempo. Yo sólo sabía que inventó una gran empresa, que concede donaciones por la salvación de su alma y que últimamente se sentía profeta, de hecho, nos dijo que venía una pandemia y ya nos ha adelantado cuándo llegarán otras si bien no nos quiere asustar y afirma que esas ya nos agarrarán con la jeringa de la vacuna en la mano. También, al igual que ustedes, mis escogidos lectores de la crèame de la crèame, soy consciente de esas acusaciones que pesaban sobre él en el sentido de que en las vacunas quería meter un chip que le informara de hasta cuándo íbamos a hacer de cuerpo. Yo creo que el retraso de las vacunas se ha debido en parte al retraso de la llegada de los chips y que por algo estoy yo escribiendo este artículo, a mí ya me han vacunado con la primera entrega de la AstraZeneca y debe ser por eso que lo que he oído en la COPE me ha servido de aliciente para soltarme por Gates. Cuando en julio reciba la segunda banderilla seguramente le cantaré una saeta.

Ahora lo que me aflige es su corazón partío porque veo que tenía dos mujeres, una con quien pasaba los fines de semana y otra la Melinda. También me duele que le haya tenido que dar a Melinda en el divorcio nada menos que 1,2 o 1,4 billones de dólares, estoy preocupado por él, ¿necesitará dinero? Cuando Espadas o quien sea lo traiga por Sevilla se lo preguntaré y aquí estoy yo pa lo que sea. Los ricos también lloramos.