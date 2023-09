¡Ay!... Ahí tenemos que llegar: La historia de un diálogo

Esta es la historia cualquiera de un país cualquiera.

Por fin se cumple el sueño de la unidad y el consenso. Han pasado varios años...

Hace años cuando retorné a mi tierra chica después de haber pasado unas décadas como emigrante en otro país me topé con algo que no esperaba. Mi país había desaparecido, ya no se llamaba igual y estaba dividido en pedazos. Exclamé ¡Ay... Ay... Ay! y me pregunté:

— ¿Qué ha pasado?

Llevé esta pregunta a un grupo de personas conocidas.

— ¿Qué ha sucedido?

Nadie sabía darme una explicación convincente.

— La verdad, no entendemos la razón del porqué hemos llegado a esta situación. —Me decían unos.

Otros mirándome con cierta pena no paraban de emitir sonidos, que finalmente logré entender.

— A lo que nos dimos cuenta nos percatamos que nuestro país había dejado de existir. Escuchábamos a los políticos y no llegábamos a entenderlos, y aburridos por la cantidad de cosas que decían les dejamos hacer y ahora nos hallamos en una situación a la que ninguno queríamos llegar.

— No lo entiendo, no lo entiendo, repetía yo insistentemente... y en sus ojos podía leer — Lo sentimos.

Pasó un lustro y los habitantes a los que habían dividido en diversos territorios como si estuvieran en países diferentes, dándose cuenta de las desigualdades generadas tomaron una decisión: “Es necesario volver a ser el país que éramos, un territorio de hermandad y fraternidad”.

Comenzó un movimiento, esta vez de verdad progresista y unionista. Habían tomado conciencia de que el progreso no era lo que les habían contado los políticos, ya que amparados en este término habían destrozado uno de los grandes valores que tenía mi país: La Igualdad.

Sin igualdad es imposible que exista progreso para todos los habitantes del país que habíamos sido y que, sin conciencia cierta por parte de la gran mayoría de sus moradores, se había dividido en pequeños territorios.

Aquellos que habían apoyado la división comenzaron a percatarse que estaban empobrecidos y que comenzaban a carecer de derechos esenciales porque los recursos comenzaban a escasear. El proceso de trocearlo respondía a intereses estrictamente ideológicos y políticos. Todo se hizo con poco criterio porque lo que primó fue más el rencor que la pasión de sentirse, ante todo, hermanos.

Por todo lo que estaba ocurriendo era necesario, de nuevo, establecer el dialogo.

— ¿Quiénes serían capaces de recuperar el dialogo? — Me preguntaba.

Pensé y pensé, observé y observé... Después de un tiempo en el territorio al que me había tenido que inscribir como ciudadano de no sé qué país, uno nuevo según la nomenclatura que se habían inventado los políticos, me percaté que había dos mujeres que hablaban de igualdad porque percibían que quienes habitan en los distintos países que habían configurado los políticos años atrás rompiendo mi gran país «se estaban empobreciendo en todos los sentidos» —decían ellas—. Una era liberal y la otra socialdemócrata, pero de las de verdad y, por supuesto, alejada de las tesis que hacía años se habían adueñado de un partido que siempre buscó, desde sus orígenes, la unidad y la igualdad de las personas.

Eran distintas, pero tenían varios puntos en común.

Esta percepción la comenté con mis amigos y éstos la comentaron con sus amigos y sus amigos con otros amigos. Al final un gran porcentaje de la población comenzó a fijarse en estas dos mujeres y empezaron a albergar un sueño.

Se tenía claro que solamente la sensatez de dos mujeres podría llevarnos a una nueva era y a reconstruir lo que se había destruido.

El lema del movimiento era: ¡Ay!... Ahí tenemos que llegar: Construir una historia del dialogo.

Nuevamente, después de cinco años del encuentro entre estas dos mujeres con dos tendencias políticas diversas, pero con un punto de unión común, la igualdad, se estaba reconstruyendo el país que nunca tendríamos que haber dejado de ser. El país de la igualdad, del encuentro, de la comprensión, del entendimiento y del respeto.

El Progreso no pertenece a ninguna ideología. Ningún político puede adueñarse del término. El progreso está en las personas, forma parte de su esencia porque está basado en un espíritu que busca construir y no destruir. Está en la conciencia de cada persona que mira al presente y al futuro con la voluntad firme de comprenderse y de entenderse. El progreso solamente puede estar basado en la sinceridad y en el esfuerzo de decir la verdad. Cuando se rompen los principios y derechos fundamentales de un país los políticos no deberían hablar de progreso.