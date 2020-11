Ay, que los rojos, ay, que los azules

“Los rojos y los separatistas hay que ver lo que están haciendo con España”. “Uy, pues el trifachito en Andalucía para qué contarte”. ¡Todos los días con la misma cantinela! Estoy de los lloricas hasta el apéndice, esa gente que se lleva todo el tiempo lamentándose sin ofrecer nada a cambio -y nada es nada- es peor que los supuestos causantes del desaguisado. Pero vamos a ver, ¿cuál es la obligación de Pedro Sánchez? Estar en La Moncloa esta legislatura y si puede otra y otra, con Iglesias, sí señor, con Iglesias, nos pese o no. ¿Cuál es la misión del señor Moreno en Andalucía? Quedarse en San Telmo y jubilarse allí, a ver si ahora nos vamos a creer que por unos miles de lloriqueos estas personas que han sudado lo suyo para llegar donde han llegado se van a ir o van a hacer lo que los lloricas les digan.

Para aplicarse aquello del fin justifica los medios unos y otros buscarán a quien sea con la vista puesta en lograr sus objetivos. Sánchez lo ha hecho, a él y a su partido les parece bien la estrategia. ¿Bildu? ¿ERC? ¿PNV? Muy bien, quiero vuestros votos, ¿qué queréis a cambio? Queremos esto. Tomad, hermanos, no se hable más. Romero con Vox: te necesito, ¿qué quieres? Que Canal Sur se llame de otra manera y que deje de ser un saco roto. Hecho.

Eso es la política y el que cuando vote se crea otra cosa es que debe estudiar más la Historia, nada de lloriqueos. ¿Han visto ustedes la famosa película JFK, de Oliver Stone? Si es así, ¿se acuerdan de la escena que en YouTube se llama “Charla con el Señor X”? Repásenla con atención o véanla, por favor, aquellas personas que no la hayan visto, la tienen aquí . El señor X existió, búsquenlo en la Red y lo verán. Dice: “Leroy Fletcher Prouty (24 de enero de 1917 - 5 de junio de 2001) fue un coronel en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, autor de libros, banquero, y crítico de la política exterior de Estados Unidos, especialmente en lo concerniente a la Agencia Central de Inteligencia. Sirvió de inspiración para el misterioso señor "X" de la película JFK, de Oliver Stone”.

Así es, Fletcher dejó constancia por escrito y estaba convencido de que la muerte de Kennedy fue en realidad un golpe de Estado y en la película afirma algo tremendamente significativo: “Fue algo tan antiguo como la crucifixión”. Cuando murió en 2001 me llamó la atención que, en contra de lo que suele ser la norma, algunos periódicos, en el obituario, lo ponían a caer de un burro. Pues esa es la política, la alta política, y ya está bien de lloriquear tanto, o se le echa bemoles o se va uno a casa pero ya basta de lloriqueos.

Sánchez hace lo que debe hacer y Moreno algo parecido, ¡pero si yo conozco en la universidad a colegas que por una poltronita trabajan lo indecible!, ¡si acaba de ser elegido rector en la UPO un colega con el apoyo de los alumnos que son un sector efímero y cambiante!, ¡si la política se mete en la universidad -sin identificarse- en forma de supuesta solidaridad con el oprimido y la mujer maltratada o a la manera de manifiestos para apoyar aquello o criticar esto!

Lo tremendo de la situación es cuando se mira a ver si hay solución a lo que se critica y sólo se ve desierto y mustio collado. A nivel estatal división de la derecha y no sólo eso sino la falta de programa e incapacidad de sembrar ilusión, no para no perder prebendas ni negocios sino ilusión de país, de identidad, de orgullo ante el mundo entero. ¿Cómo vamos a tener eso si con el sol, la playa y el toro de Osborne no se proyecta seriedad sino fanfarria a pesar del dinero que den y de los puestos de trabajo de pan para hoy y hambre para mañana que generen?

A nivel andaluz, mucho hablar de trifachito, de que el gobierno se apoya en Vox pero, ¿qué hay a cambio? Una crisis por el poder en el PSOE, unas corruptelas que aún siguen apareciendo de sus casi 40 años de virreinato y una izquierda trotskista-marxista rota como tantas otras veces en la Historia. Pues los descontentos a aguantar, si no hay mimbre no hay cesto. Aguanten y callen, por lo que más quieran dejen de lloriquear que con razón reza la Salve que estamos en un valle de lágrimas.