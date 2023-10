Ay, una semana de padecimiento

Nos han regalado una hora más para hacer nuestras cosas pero, atención, que podemos estar una semana bajo los efectos psicosomáticos de tan drástica medida. Una semana adaptándonos, cuidado con nuestra salud, tan quebradiza, figúrense, una semana que el cuerpo está padeciendo con esa hora que le hemos atrasado al reloj. Y luego en verano a padecer otra semana con el nuevo cambio de una hora para delante. Y las depresiones postvacacionales, ay, ay, por favor, cuánto sufrimiento.

Cuánta tontería tenemos encima, ¡cuántas idioteces! Bastante estamos resistiendo en una sociedad que de cualquier pamplina extrae noticias más o menos alarmantes. Para vender. No he vivido nunca un tiempo donde se hable tanto del tiempo, tantos minutos con las borrascas, que si sube o baja la temperatura, que si llueve o no llueve... Y esos periodistas por la calle y por las playas preguntando siempre lo mismo cuando hace calor porque hace calor y cuando hace frío porque hace frío. Cuánta memez, ¡santo cielo! Esto cada vez se parece más a la caída del imperio romano y a las discusiones bizantinas.

La memez se extiende. Por ejemplo, manifestaciones por la sanidad pública. No sobran. Pero habrá que manifestarse también en contra de dos hechos: uno, ¿estudian los médicos? Mi experiencia es que no o no todo lo que debieran. Mis padres me decían que los médicos tenían que estar siempre estudiando. ¿De verdad? ¿No asistirán más a congresos donde se supone que se aprende mucho en lugar de hincar codos con revistas científicas? Dos, si me manifiesto a favor de la salud pública tendré que hacerlo también contra algo que la está perjudicando: la llegada masiva de pacientes a los que les regalan una tarjeta con la que ya tienen derecho a asistencia sanitaria universal. Es muy chulo eso y así nos diferenciamos de Estados Unidos, por ejemplo. Ahora bien, si nos manifestamos contra esa irrupción masiva consideramos que estamos siendo racistas y xenófobos, de manera que mejor contra los gobiernos, en este caso contra el PP en Andalucía a pesar de que esa política sanitaria es asunto de Madrid. Bueno, pues contra Madrid, el caso es que no tocamos un punto clave que ha influido en la mala calidad de la sanidad pública y preferimos condenar a los nuestros acusándolos de gobernar mal.

¿De dónde vamos a sacar dinero para atender a tanta gente a las que se les invita a entrar en el país sólo porque llegan a él ilegalmente, teniendo que atender a la población legal y a la masa de pobreza que ya padecemos? Eso sí que son problemas y no la horita de menos que puede suponer ligeras indisposiciones que duran nada menos que una semana. Yo he llegado a América Latina tras veinticuatro horas de viajes entre aviones diversos y traslados en automóviles y me he ido directamente a impartir clases. Claro que se nota el cambio, pero no es ese caso de la horita de más o de menos que casi nos lo presentan como una tragedia, se trata de cambios de horarios de verdad.

Aquí hay cuatro problemas básicos, lo demás son asuntos adicionales para ocupar espacios informativos: la amenaza de guerra mundial, la sequía, las guerras actuales y la falta de valores en Occidente que conduce a un desvalimiento general. Todo ello se deriva de la idiosincrasia de una civilización condenada a desaparecer si no cambia de rumbo. Por supuesto, esa civilización es la nuestra.