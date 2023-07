Ayer todos ganaron, enhorabuena

Como estoy aburrido de tanta fiesta democrática, y esperando que la fiesta fuera en paz, dado que me esperan mis seres queridos y mis obligaciones como profesor y estudioso de la sociedad de la comunicación, el viernes pasado, tres días antes de las votaciones, escribí ésta, mi columna postelectoral, para hoy lunes. Así descanso mientras veo los resultados durante buena parte de la noche del domingo. Y va que chuta, que bastante mérito tenemos aguantando lo que hemos aguantado porque a un señor le ha parecido conveniente que votemos el 23 de julio de 2023, entre otros motivos por lo que ya dijo en el debate a tres: “Miren, miren, cómo el PP se alía con Vox aquí y allá”. Hay que tener cara para afirmar eso y ponerle a huevo al otro lo de los pactos y prebendas con quienes han atentado contra la constitución que él tiene el supremo deber de proteger.

Resultado primero. El PP gana por mayoría absoluta. Hala, a ver si vemos por fin en España una derecha alejada del cerrado y sacristía, a ver si recuperamos el espíritu de la Constitución de 1812, que en España no gobiernan los liberales de verdad desde hace más de un siglo y cuando gobernaban era por poco tiempo, nunca nos hemos apartado de las sotanas y además de las más recalcitrantes porque hay sotanas y sotanas, los católicos están divididos desde poco después de morirse su fundador. Incluso en vida de éste. A ver dónde están los ilustrados y los heterodoxos hispanos, tenemos deudas con Ortega, con Ramón y Cajal, con Antonio Machado, con Unamuno, con Pío Baroja, con Espronceda, con Pablo de Olavide, con Severo Ochoa...

Resultado segundo. El PP gana, pero necesita a Vox para gobernar. A coaligarse, “digan lo que digan los demás”, como canta Raphael. Y a pelearse, espero que no tanto como los “progresistas” que han demostrado su progresismo en materia de trifulcas, ahí se llevan matrícula de honor. Por favor, eduquemos ciudadanos resistentes, no resilientes, palabra cursi donde las haya, sino resistentes a los embates de la vida. El otro día estaba viendo en TVE2 un episodio de Curro Jiménez y a Curro se le muere un buen amigo en la cama. Curro, la madre del amigo y el hermano, de unos 10 años, allí que estaban, asistiendo a la agonía y muerte, el hermano con dos cataplines, llorando, pero aguantando. Ese se pone el mundo por montera mientras que los papanatas que educamos hoy se rompen con un soplido aunque anden bien dotados de músculos. Y sí, bajen los impuestos, y si privatizan -que ya parecen ustedes una rama de la socialdemocracia- al menos fiscalicen a los beneficiarios, que hay mucho chorizo por ahí, con corbata y sin corbata. Hagan su trabajo, pero cuidado con mi dinero, no se lo den a los que pudiendo cobrarle al Estado 10 le cobran 1.000.

Resultado tercero. Gana el PSOE y además puede formar gobierno. Adelante con el progresismo, ya he dicho mil veces que eso no es progresismo, es doctrina woque, el gran escape para quienes no quieren mojarse el culo sino vivir del sistema al que afirman criticar. Es su guerra, yo me pondré la coraza. Seguiré siendo un maltratador y un violador en potencia; tendré que aprobar a pícaros en la universidad, ponerles las cosas facilitas, observar que auténticos indolentes tienen hasta becas y se van de Erasmus. Habrá colectivos sociales llamados vulnerables que disfrutan de leyes especiales para ellos, como la Corona. Todos los vulnerables son buenos por naturaleza y todos somos iguales de manera que el mediocre se seguirá colocando por encima del que sabe. Sigan con los cientos de entidades que viven de esta filosofía gracias al dinero público y de desenterrar fusilados en la Guerra Civil, todos del mismo bando. Le succionaremos el trasero a Estados Unidos a costa del progreso de Europa y de la vida de los ucranianos con el objetivo de destruir a un país europeo como Rusia. Seremos condescendientes con Marruecos. Ah, y nada de seguir llamando a los progresistas filoetarras ni amigos de separatistas ni gobierno Frankenstein. Eso ya no cuela, lo que habrán querido los ciudadanos es mucho Frankenstein y mucho progresismo así que a callar y a la oposición, el gobierno en esta ocasión es más legal que antes, ahora Sánchez no ha engañado a nadie, así que enhorabuena a sus votantes y a joderse y aguantarse (agua y ajo) los demás.

Resultado cuarto. Gana el PP y el PSOE va detrás pero nadie puede formar gobierno. Vamos de nuevo a elecciones, si es que no se unen el PP con el PSOE como en Alemania donde tienen claro lo que desea el Poder de verdad para que no se cuelen los críticos antisistema de derechas o de izquierdas. Bien pensado, en la primera vuelta se vota mucho con el corazón; en la segunda hay más razón en funcionamiento.

Hoy ya sabemos lo que ha ocurrido, salvo hecatombe. Suele pasar que todos dicen que han ganado. Enhorabuena, ya después saldrá la verdad con las peleas internas. Ah, si ha ganado el PSOE, que a Tezanos le den un premio nobel. Si no se han cumplido sus predicciones, ahí están los tribunales: presunta prevaricación y presunto mal uso de los dineros públicos. Añadan presunto atentado contra el rigor que todo científico debe perseguir, es catedrático y nos ha dejado en muy mal lugar. Creo que incluso a su maestro, Salustiano del Campo. No obsssstante, si ha acertado, estamos ante un genio de la sociología. Un nobel para el muchacho.