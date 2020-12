Ayuso se los come con patatas

Tiempo estimado de lectura: 2 minutos

Jamás he tenido reparo alguno en elogiar a algún dirigente político al que no haya votado jamás o que sea de una ideología contraria a la mía, que ni yo mismo sé ya cuál es. Cuando empecé a presumir de comunista, en los setenta, no tenía ni idea de lo que era el comunismo. Un día me preguntaron que si sabía qué significaba USA, y dije que era la abreviatura de Unión Soviética Americana. Arreglé el mundo en un segundo. Como siempre, dando ideas utópicas. Reconozco que me cae fenomenal Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lástima que sea del PP, porque la votaría sin dudarlo lo más mínimo, aunque solo fuera por chinchar a Pinocho. Es un caso insólito en la política española, porque con el acoso al que está siendo sometida por el Gobierno y los medios afines, ahí está, que se los está comiendo a todos con patatas. Ayer mismo inauguró un gran hospital en Madrid, el Hospital Enfermera Isabel Zendal, aunque por las críticas y protestas, parece que fue un puticlub. Anoche disfruté viendo cómo babeaban de rabia en las redes sociales prebostes socialistas y ninguno fue capaz de criticar al Gobierno por no asistir el ministro de Sanidad a la inauguración, que era algo obligado. Pero está claro que no iban a estar en la fotografía de un gran día para Madrid y para España, apoyando a una mujer que puede lograr que los socialistas tarden muchos años en volver a mandar en esa importante plaza española que ocupan dos populares. El ministro Illa se fue hace solo unos días a la inauguración de un nuevo hospital en Toledo, pero ayer mandó a su segunda en Sanidad por problemas de agenda. El espectáculo que están dado nuestros políticos es vergonzoso, cuando deberían estar todos a una para que la población vea al menos que ponen de su parte. Ayer era un día que ni pintado, porque se inauguraba un hospital que seguramente no será perfecto y ojalá que no lo llenemos de enfermos con el virus asesino. ¿Cuándo, en nuestro país, se han manifestado personas por la inauguración de un hospital, como pasó ayer? En tiempo de pandemia, además, con una segunda ola que mata a cientos de ciudadanos cada veinticuatro horas, y la tercera anunciando su llegada. Pues sí, ayer parecía que inauguraban un matadero de aves exóticas o algo así. Ya verán cómo a partir de mañana habrá todos los días noticias sobre el nuevo hospital y no todas serán buenas. Dirán, lo decían ya ayer algunos sanitarios que fueron a protestar a la inauguración, que será un gasto innecesario, «un despilfarro», dijeron. «¿Qué va a ser del hospital cuando no haya pandemia?», preguntaba otro sanitario cabreado? Buena pregunta. ¿Para que queríamos un estadio olímpico en Sevilla, donde se dice que correr es de cobardes? Pues nada, para que juegue el Tomares con el Osasuna y haga historia. España no tiene cura, aunque lo pidiera Dios. La envidia es muy mala.