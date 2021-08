Bailaoras con bigote

Parece que la tendencia ahora es las señoras o señoritas con bigotes. Pues habrá mujeres a las que les siente bien un mostacho y otras a las que le caigan como a un guardia civil un sombrero cordobés de los que usaban Marchena o Valderrama. El concepto de la feminidad está cambiando y esto solo acaba de empezar. En el baile flamenco, por ejemplo, se empezó a perder la feminidad hace décadas, según la maestra trianera doña Matilde Coral. Pero lo cierto es que ya en el siglo XIX, las bailarinas boleras empezaron a vestir de hombres y surgieron flamencas como La Cuenca o Salud Rodríguez, la Hija del Ciego, bailando con traje de torero o taleguilla clásica de bolero. También hubo bailaoras con toda la barba, como La Dentúa, que bailaba fumándose un puro y con la faca en el fajín. O sea, que nada es nuevo. El feminijondismo actual, tan latoso, logró que salieran hombres usando la bata de cola, como Manuel Liñán, tan bien que cuando no se la enfunda pierde interés. Me dijo un día la gran bailaora Pilar López, la hermana de La Argentinita, que no entendía el baile de mujer metido en el terreno del hombre, porque el baile de mujer “es feminidad, coqueteo, insinuación, cortejo”, y todo eso se ha perdido, aunque haya aún bailaoras muy femeninas. Si un día de estos saliera una bailaora con bigote, ahora que es tendencia, saltando por el escenario como vacas con la cuca o andando como un gañán, sería el momento de dejar de ir a los teatros y dedicarse a ver vídeos de Matilde Coral, Merche Esmeralda o Carmen Montiel. Lo que menos entiendo del feminismo, en el flamenco y fuera de nuestro arte, es su empeño en hacer todo lo que pueda hacer un hombre, aunque sigo sin ver a mujeres en los andamios o abriendo calicatas en las calles. Para la cantante de Huelva Rocío Márquez, un machista de manual es el crítico que le diga que cada día canta peor o menos flamenca. O sea, yo mismo. Pues ya veréis cuando Rocío Molina se deje el bigote o salga una bailaora luciendo paquete como Lamparilla.