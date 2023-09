Los que ya contamos de 65 para arriba decimos que estamos en el otoño de la vida. Ese otoño puede ser más o menos nublado y con más o menos truenos y relámpagos, según la salud de cada cual. Un amigo, empresario latinoamericano, afirma que quien con a partir de los 50 no se levanta cada día con alguna dolencia es que está muerto. Eso es una pre-edad otoñal. Ayer domingo me desperté con una tremenda tormenta que me llenó de alegría porque también trajo bastante lluvia. Oh, dioses del Olimpo, no apartéis de mí este maravilloso cáliz de vida. Tengamos cuidado para no joderla, paraguas, impermeable o en casita y adelante que esta vez, aunque no llueva a gusto de todos, lo hace según el deseo de millones de personas.

Cobijado en mi pequeño estudio, entre libros y un silencio que rompe levemente la música que he puesto con los éxitos de The Brothers Four, disfruto de este momento solemne y escribo. Al mismo tiempo desayuno lo que hoy se me ha venido a las manos, un paquete de galletas Yayitas que me recuerdan mi niñez y juventud aunque ya no esté uno para tanta azúcar. Nunca tomo café, zumo o agua y adelante.

La lluvia me suele recordar muchas cosas. Sobre todo la Balada de Otoño, de Joan Manuel Serrat. Después de tres discos de larga duración en catalán, en 1969 Serrat se desmarcó de la ortodoxia de la Nova Cançó Catalana y publicó su primer LP en español. Ahí está Balada de Otoño, con su letra y su música algo “barrocas” pero deliciosas que nos mostraban la calidad de un músico de verdad que nos iba a acompañar durante toda nuestra vida.

Llueve

Detrás de los cristales llueve y llueve

Sobre los chopos medio deshojados

Sobre los pardos tejados

Sobre los campos llueve

Pintaron de gris el cielo

Y el suelo

Se fue abrigando con hojas

Se fue vistiendo de otoño

La tarde que se adormece

Parece un niño que el viento mece

Con su balada en otoño.

Así empieza esta sublime canción de Serrat en un disco con otros temas que fueron éxitos indudables, como La paloma, un poema de Rafael Alberti al que añadió la música el argentino Carlos Vicente Guastavino, o Poema de amor, letra y música de Serrat.

La lluvia ha sido inspiración de múltiples canciones, ya sabemos lo que le gusta a José Luis Perales verla tras los cristales, en otoño. A Supertramp no le convencía tanto o, mejor, nada. En su tema It's raining again (Otra vez llueve), cantan:

Oh no, it's raining again

Too bad I'm losing a friend

(Oh no, está lloviendo otra vez,

qué mal, estoy perdiendo un amigo.)

Sea como sea, que este otoño adelantado, tarde en marcharse con su agua bendita. Que suene como la canción de Serrat:

Una balada en otoño

Un canto triste de melancolía

Que nace al morir el día

Una balada en otoño

A veces como un murmullo

Y a veces como un lamento

Y a veces viento.