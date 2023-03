Banca, etc., así es liberal cualquiera

Que el liberalismo es liberalismo para los poderosos lo sabe hasta el que asó la manteca. Las pymes y los autónomos están al margen del liberalismo y el liberalismo se va a hacer puñetas en el momento en que los liberales que van de liberales lo deseen. El pez grande se come al chico. Está el liberalismo yanqui, el de la UE y los que quieran apuntarse porque se puede ser liberal como se puede ser socio de la asociación de amigos del cangrejo de río. El papel es muy sufrido y los pensamientos son libres. El liberalismo se ha ido forjando durante siglos y ahora lo monopolizan unos cuantos en comparación con la cantidad de empresas que hay.

Nosotros en España, con la entrada en la UE y su PAC, no podemos ser liberales ni con nuestros productos agrícolas ni con nuestra leche, no sea que se enfaden los nórdicos o molestemos a su majestad el rey de Marruecos que reina más en España que Felipe VI. La guerra de Ucrania está montada por el liberalismo para quitar de en medio a un competidor que ya no es comunista pero se había hecho demasiado fuerte, nos conviene más un líder borracho y pelele como Yeltsin para que los liberales hagan con él lo que deseen. La aceituna negra sevillana no sé cómo andará de aranceles, no me acuerdo si Biden le ha quitado la muralla que le levantó Trump. El liberalismo es la libre circulación de productos, uno compra lo que le conviene más, los aranceles son proteccionismo, no liberalismo, el liberalismo es una falacia, una tapadera para abusar de las economías más frágiles como las del tercer mundo en el que el liberalismo entra a saco y como Pedro por su casa.

Ah, y tomen nota de esto los señores y las señoras que siempre están hablando del comunismo asesino. Si echamos un cálculo por encima, no hay una ideología en la Historia que haya matado a más personas que el liberalismo desde el siglo XIX hasta hoy, sin irme más lejos. Matar y desposeer de lo que es del otro por la cara y por la violencia es algo innato al liberalismo que hace caso omiso a su ética que también la tiene y además es muy acertada y, en una ocasión, hasta ahora, ha estimado que su ética es arrojar dos bombas atómicas sobre Japón, arrasar África o apoyar numerosos golpes de Estado donde ha querido y podido. El que ha resistido o no se ha dejado es un comunista asesino.

Ahora llega otra vez la quiebra en cadena de los bancos estadounidenses. Tranquilos, no pasa nada, aquí estamos nosotros, los paganos, para arreglar los entuertos. Aquí está la hucha pública para la banca y para otros liberales que la precisen, como en 2008. El liberalismo no quiere Estado que intervenga en sus asuntos menos cuando se gasta el dinero en vino y otras diversiones financieras. Y luego no devuelve lo que se le da, sin intereses. ¡Anda que eso lo iba a permitir él! Salvo que sea el Grupo Prisa que debe 700 millones, ha debido mucho más y nunca quiebra, los demás nos quedamos sin casa en un santiamén si no pagamos la hipoteca.

Menuda porquería es este liberalismo. Y lo malo es que creo que el liberalismo es la naturaleza humana hecha carne, realidad, movimiento.