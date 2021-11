Bankia desaparece y el desastre continúa intacto

Algunos bancos van a a despedir a miles de empleados para poder elevar sus beneficios en cientos de millones; algunos bancos van a continuar con la estrategia más bochornosa que se recuerda: usted, cliente, hace todo solo y el banco le cobra comisiones por todo. Menos empleados, menos oficinas, menos gestiones y mucha menos vergüenza.

La atención en las oficinas bancarias es lamentable. Hace unos días entré en una sucursal de mi banco que no era la misma que en la que tengo la cuenta corriente. Entre otras cosas porque no sé dónde está la mía después de soportar no sé cuántos cambios desde hace algún tiempo. La persona que me atendió me dijo que las gestiones había que hacerlas en mi oficina. Le pregunté que si viajara a Salamanca o a Bilbao qué pasaría, que si iba a estar condenado a no poder hacer gestiones hasta no regresar a casa. Se encogió de hombros. Ya le dije que, el día que le despidan porque los clientes ya haremos todo, ni siquiera tendrá a alguien delante que se encoja de hombros. No hace falta decir que pedí una hoja de reclamaciones y que al director de la sucursal, que sí salió del despacho para evitar que presentara la reclamación, le dije lo que pensaba. Sea como sea, es un escándalo que nos cobren por tener el dinero en un banco, que se nieguen a realizar las gestiones propias de la banca o que esas empresas ganen cientos de millones al año despidiendo a miles de personas.

Por cierto, se trata de Bankia, el banco que costó un dineral a todos los españoles y que no ha devuelto la pasta ni lo hará jamás. No creo que se produzca el milagro antes de desaparecer por completo.

Estoy empezando a pensar en una caja fuerte en casa. De verdad lo digo.