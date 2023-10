Basura y políticos en la televisión

La televisión en España sobrevive gracias a la basura, en vez de por programas de ingenio como ocurría hace cuarenta años. El peor programa de todos, al menos en mi opinión, es el de los sábados por la noche en La Sexta, La Sexta Explica, que presenta el parcial José Yélamo. Anoche le dedicaron más o menos media hora a la “agresión” de Óscar Puente el pasado viernes en el AVE Valladolid-Madrid, que no fue una agresión aunque sea totalmente condenable que un ciudadano increpe a un diputado español en un tren hasta lograr que tenga que intervenir la policía, como ocurrió el viernes. Si llega a ser un diputado de Vox o el PP, este programa no le hubiera dedicado tanto tiempo al suceso, como no lo hizo esta misma cadena cuando Cristina Cifuentes o Soraya Sáenz de Santamaría sufrieron unos escraches terribles por parte de militantes de Podemos.

Los verdaderos responsables de este clima de violencia y putrefacción social que vivimos en España, en los medios de comunicación o en la calle, son los políticos, que como están todo el día en la tele insultándose entre ellos, en tertulias e incluso en el Congreso, la calle está peligrosa, y más que se puede poner. Fue el científico y escritor alemán Georg Lichtenberg, quien dijo la célebre frase de que “cuando los gobernantes pierden la vergüenza, los gobernados les pierden el respeto”. Esto está pasando en España desde hace tiempo, pero sobre todo desde que llegaron partidos radicales tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha, que nacieron por la corrupción en los dos grandes partidos españoles, como son el PSOE y el PP. Estos dos partidos son los verdaderos responsables de lo que está pasando en nuestro país, donde parece imposible que se pueda volver a un clima político normal, aunque nunca ha sido fácil en España, donde medio país odia al otro medio, al menos políticamente.

Hay políticos hasta en la sopa. Los grandes medios son de ellos, están en todos los programas, en los de humor, en los de deportes y hasta en los de entretenimiento. Todos los días les tenemos que ver la cara no solo en los informativos, donde es normal tengan que aparecer, sino en esos debates que están infectados de políticos, como el de Risto Mejode o este de La Sexta, donde anoche mismo se peleaban Ábalos y Margallo. En Todo es mentira, de Cuatro, el programa de Risto, suelen estar Susana Díaz, los citados Ábalos y Margallo, Cristina Cifuentes o Esperanza Aguirre. Van a mangar, a trincar, y todos a destrozar al partido en el que no militan. No sé qué hace un señor como Margallo riéndoles las gracias a los humoristas de Risto, que tienen la gracia en el culo, como las avispas.

Quieren que los ciudadanos sean respetuosos con la clase política y la Corona. Que se dediquen sin rechistar a pagar el aceite y la gasolina a precio de oro y que los dejen vivir tranquilos con sus privilegios y vicios. Que no los molesten en el tren aunque el citado diputado le dijera a Feijóo en su incendiario discurso en el Congreso, encargado por Sánchez: “Usted forma parte de la familia retratada en Fariña, del PP gallego”. A este sujeto no se le puede molestar en un tren porque llama a la policía y el reprendiente puede acabar en la cárcel. A uno de Vox le dan una pedrada en un mitin y no pasa nada. Es esto lo que encabrona a los ciudadanos, que los medios afines a unos y otros partidos manipulen tanto y calienten la calle. Sinceramente, a veces cuesta tenerle respeto a esta profesión. Y no digo a la clase política.