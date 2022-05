Batacazo socialista

Me consta que los sociólogos y politólogos andaluces andan estos días algo turulatos con las encuestas que le dan tantos votos a Juanma Moreno, porque saben que Juan Espadas tiene menos aliento electoral que una gallina pisada. Lo cierto es que cuesta entender que en el heredad socialista, Andalucía, con cientos de miles de aborígenes enchufados en las instituciones y empresas públicas, Macarena Olona y Moreno Bonilla vayan a arrasar en las urnas el día 19 de junio. Cuesta, sinceramente. Más bien parece una táctica del Partido Socialista para movilizar a sus votantes, a la izquierda en general, con el viejo truco de ¡que viene la derecha! Viene, sí, y con la fuerza de un turbión. Según Espadas el Gobierno andaluz es un desastre, todo está mal, nada funciona, Andalucía es un caos. Pero parece que no cuela, a tenor de las encuestas. Algo no cuadra. Es verdad que los andaluces somos sensatos ante las urnas solo cuando votamos a los socialistas. Pues ahora parece que va a arrasar la derecha, la blanda y la dura, y si es así, el Partido Socialista estaría casi una década sin gobernar en Andalucía. O sea, una ruina para los enchufados en el cortijo. Pues sí, cuesta entender que esto vaya a pasar dentro de diecinueve días, porque el partido del puño y la rosa solo ha perdido unas elecciones y fue con Javier Arenas, aunque pudo gobernar Susana Díaz gracias a Izquierda Unida, que ahí comenzó su declive, el de los comunistas andaluces, porque se echaron a la espalda una mochila de corrupción que aún les pesa y que no les pertenecía. Pero es que ahora la derecha va a gobernar cómodamente, según todos los sondeos, así que nos podemos esperar cualquier cosa en el terreno del juego sucio, donde los socialistas se mueven como los cerdos en su propia inmundicia. Ayer mismo la orden enviada desde Madrid es que hay que poner el ventilador y bombardear con trapos sucios sobre PP y VOX. Habrá que irse de las redes sociales un par de semanas para evitar las náuseas, porque volarán mojones verbales por los ya sucios tejados de la campaña electoral. A Juanma Moreno y Macarena Olona se les va a caer el pelo.