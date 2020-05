Beato Fernando Simón

El doctor Fernando Simón está siendo vilipendiado y vapuleado por diversos medios sobre todo de la oposición fundamentalista al gobierno. Si cualquiera de ustedes le acercara un café a Pedro Sánchez o a Pablo Iglesias de inmediato ese fundamentalismo lo apuntaría en su lista negra. Simón se ha politizado demasiado, cuando lo escucho no escucho a un científico sino a un gestor y los gestores son en muchas ocasiones políticos frustrados, lo sé por lo que he visto en la universidad donde hay profesores gestores cuyas escasas e irrelevantes aportaciones a la ciencia demuestran que o se han equivocado de oficio o han utilizado a la universidad pública para arreglarse la vida mientras que politiquean y medran por pasillos y despachos.

Sin embargo, no es éste el caso de Fernando Simón, su currículo marea, es excelente y demuestra una vocación por la medicina fuera de lo común. Es una pena que se haya dejado llevar por el falso progresismo que representan tanto PSOE como Podemos. Y es que, para mí, Fernando Simón no es un revolucionario sino un misionero laico que si estuviera respaldado por influyentes personas de la Iglesia tal vez pensaran en la santidad de este hombre. Lo malo es que el catolicismo es una religión necrófila y siempre te reconoce los méritos no sólo cuando te has muerto sino cuando llevas una buena temporada criando malvas.

He recibido en mi móvil este largo mensaje: “Noviembre de 1991. Burundi. El Palipehutu (Partido para la Liberación del Pueblo Hutu) ataca la ciudad de Bujumbura, aprovechando que el presidente Buyoya está reunido en secreto en París por intermediación de Bélgica. Mueren centenares de personas. Al norte del país, en Ntita, un médico español necesita medicamentos que solo puede obtener en Bujumbura, así que se salta el toque de queda. Es tiroteado, pero consigue escapar y salvar la vida, ya que los tiros impactan en el todoterreno en el que viaja y no en su cuerpo. Los militares, eso sí, le roban el dinero que llevaba para los fármacos”.

El mensaje continúa narrando: “Solo está él como médico en el hospital de Ntita, que atiende a un área de 40 km. Cada mañana ha de asistir a 120 pacientes y seguir a los 60 hospitalizados que, de media, hay en el centro. Entre una y otra tarea, desarrolla por su cuenta un programa de formación en salud pública. Busca como aliados a los profesores de más de cien pequeñas localidades de la zona para que ellos mismos formen y establezcan pautas y consejos en la prevención de enfermedades. A la par, desarrolla campañas de vacunación diarias, un programa de saneamiento y potabilización de agua y mil letrinas como media para evitar la transmisibilidad de enfermedades”. El mensaje remata la historia con un final en el que da a conocer al protagonista de tan épico episodio: “Ese médico español es Fernando Simón”.

No es relevante para este artículo la veracidad de la historia, si procede del aparato de propaganda gubernamental o quién lo ha elaborado, lo interesante es que lo he recibido desde un foro donde se dan cita personas generalmente de mediana edad, cercanas a la jubilación o recién jubiladas en otros casos, a las que tengo en casi todos los supuestos por cercanas a la progresía socialdemócrata-podemita. Algunos de sus miembros han expresado su admiración por el doctor Simón. Lo llamativo para mí es la religiosidad laica de la progresía, una religiosidad que se ha desplazo desde la Iglesia hacia la nueva izquierda utópica del llamado ciberactivismo. No hay crisis de religión, lo que hay es crisis de la Iglesia que tiene ahí a sus seguidores pero con un ropaje más cercano al evangelio de lo que lo está la propia Iglesia.

La progresía ha sustituido a los santos tradicionales por sus “beatos” y “santos” para lograr unas señas de identidad propias. Es la Iglesia la que no está aprovechando este fenómeno porque, como es comprensible, lo ve con miedo y muchos reparos. Aunque tal vez el actual Papa no lo contemple con ese temor, más de 2.000 años son muchos años en los que se han configurado numerosísimos intereses terrenales que hay que guarecer para seguir manteniendo el poder eclesiástico. Un poder que, sin embargo, es experto en aplicarse aquello de renovarse o morir y en eso está precisamente ocupado el Papa Francisco. Mientras tanto, me tomo la libertad –si no el libertinaje- de, por lo pronto, declarar beato a Fernando Simón.

Ahora espero otro relato de un médico español de la sanidad pública que labore en el servicio de urgencias o en otro servicio y haya tenido que hacer frente en los últimos años a los recortes del PP o del partido cuyo portavoz es Beato Simón. En términos proporcionales, puede que la situación sea similar a la de Burundi, salvando las distancias. No he visto a las cámaras de la TV a pie de tajo, narrando en primer plano –al lado de esos otros médicos y sanitarios en general- las angustias que estaban pasando combatiendo a los “guerrilleros” del Sars Covid-2.