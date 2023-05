Belén Esteban, Jesulín, Bertín y el gran aburrimiento

La entrevista que Bertín Osborne ha realizado a Jesulín de Ubrique me ha resultado aburrida. Nada nuevo, nada que pudiera sorprender, ningún giro atractivo. Nada de nada. Ha sido un masaje del entrevistador al entrevistado; algo que no se puede criticar aunque resulta mucho más anodina que una entrevista agresiva y punzante. Ha sido una conversación entre amigos que no quieren meter el dedo en la llaga. Poco más.

Me he aburrido aunque hay algo que me ha gustado por encima de todas las cosas: no se ha nombrado ni una vez a Belén Esteban. Ella dice que ha advertido de las consecuencias de escuchar su nombre durante la entrevista, pero creo que sin avisos tampoco hubiera aparecido para nada. El que fue matador de toros dejaba bien clarito que la mujer de su vida es su actual esposa y punto. Belén Esteban hubiera estado encantada aunque tendrá que esperar a la próxima para hacer un poco más de dinero a costa del torero.

Que Belén Esteban ha estado viviendo del cuento durante años y años es una realidad. Comenzó a aparecer en televisión gracias a lo que pudo decir de la familia Janeiro y ha estirado el chicle hasta ahora. Que Belén Esteban distorsiona la realidad y la retuerce en su propio beneficio es algo evidente. Por ejemplo, se queja del trato que dispensa Jesulín a su hija (en común), pero no dice que estuvo prohibiendo el contacto con su hija durante no sé el tiempo. Y así todo.

Lo cierto es que la vida de Jesulín de Ubrique tiene el mismo interés para el que escribe que la de Belén Esteban, es decir, cero. Se han dado tantas vueltas a la misma realidad que ya todo se sabe y nada más se quiere saber.

Ya queda menos para que dejemos de soportar a una mujer desahogada que no ha aprovechado la oportunidad que le ha brindado la vida para formarse, para crecer como persona, para aprender a hablar y esas cositas. Y, de rebote, nos ahorraremos las entrevistas sosas y sin interés del que fue su pareja. Ya queda menos.