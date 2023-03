Belén Esteban o la ídola casposa que pudo vender patatas fritas

Se está comentando mucho la entrevista a Belén Esteban que publica hoy El Mundo. También se critica con fuerza la propia iniciativa del periódico al dar voz a la entrevistada. El caso es que las redes sociales están echando humo por este asunto.

A mí me parece muy bien que se entreviste a esta señora, que se publique en la edición de papel, que se le dé importancia en la web. Claro que sí. Y es que es la mejor forma de recordar a muchos españoles que se ha encumbrado a una mujer inculta, maleducada, indigente cultural a todas luces, que llegó a la televisión criticando al que fue su pareja y es padre de su hija, criticando sin parar y haciendo negocio con todo lo que tuviera que ver con su vida privada. Es bueno recordar que esta mujer es famosa y ha ganado todo tipo de premios en programas de forma improbable. Me viene a la cabeza uno en el que el participante debe bailar. Ella gano la edición en la que estuvo presente y ya les digo yo que bailar, lo que se dice bailar, poquito. Una mujer que no tiene nada que ofrecer, salvo gritos frente a la cámara, se convirtió en lo que se conoció como ‘Princesa del pueblo’. Una pena, de verdad.

En su entrevista, Belén Esteban muestra lo que es, lo que ya sabemos que es y que muchos alaban. Por ejemplo, dice: ‘Los que me quieren ver fuera de la tele se van a joder’. Qué verbo tan fácil, qué gracejo al hablar. Esta mujer es la ídola de muchos. Dice: ‘Sálvame es la mayor creación del siglo XX, del XXI y del XXII’. Lo dice, además, convencida de participar de una maravilla de la creatividad humana. Belén Esteban confunde lo que le proporciona dinero y fama con un hito, y no lo es salvo del despropósito y de la vergüenza televisiva.

Está muy bien que se nos recuerde que esa mujer que sirve de imagen para vender gazpacho y patatas fritas es producto del apoyo absurdo e incondicional de aquellos que no dudan en hacer millonario al tonto del pueblo si con ello se entretiene cada tarde.

Belén Esteban es el reflejo de la España de los últimos veinticinco años: pelotazo va, pelotazo viene, mugre intelectual y bajeza moral.