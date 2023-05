Belén Esteban vende patatas fritas y gazpacho aunque ya vendió su vida entera

Belén Esteban dice que no quiere hablar porque su hija se lo ha pedido, pero no deja de hacerlo. Un día, y otro, y otro más. Belén Esteban dice que no quiere meter en el barullo a la actual esposa de Jesulín de Ubrique aunque lo hace a diario involucrando, de paso, a los hijos de ese matrimonio. Belén Esteban dice que su hija quiere ser anónima aunque ha vendido exclusivas hablando de ella, de la relación con su padre, de su propia relación con el matador de toros... Belén Esteban presume de lo lista y preparada que ha salido su hija (cosa que es cierta, por cierto) y deja caer que con una madre como ella eso es lo normal, pero no recuerda su calvario personal, un tiempo en el que no podía cuidar de esa niña ni de nadie; no tiene en cuenta que la niña ha salido así porque la vida es extraña y hace regates inesperados. Y así todo. Belén Esteban es muchas cosas aunque coherente, lo que se dice coherente, no es.

Han pasado muchos años desde que esta mujer; una chica desahogada, sin oficio ni beneficio; comenzaba a facturar hablando de su pareja (el torero), de su familia política (los padres y hermanos del matador) y de todo lo que hiciese falta para poder ganar dinero a espuertas. Belén Esteban ni era nadie, ni lo es ahora. Su aportación al mundo del corazón han sido escándalos y más escándalos, insultos, espectáculos lamentables dado su estado por adicciones confesadas por ella misma... Belén Esteban gana dinero gracias a la caradura que ha tenido durante años. Y vendiendo patatas fritas y gazpachos.

Belén Esteban no ha sido ejemplo de nada. Ni lo será. Ha estado protegida por una cadena de televisión que ha ganado millones de euros gracias a la basura y la casquería sentimental servidas por esta pobre mujer que no sabe hacer la o con un canuto, que ha demostrado tener un cociente intelectual ridículo, una cultura patética y una actitud ante la adversidad que solo podrían copiar los temerarios.

Yo creo que ya está bien y que debería dejar a Jesulín de Ubrique, y a su familia, en paz. Y a todos nosotros. Tanto grito y tanta zafiedad no aporta nada saludable a nadie.