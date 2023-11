Belén Esteban ya piensa en ‘reventar’ a su marido

Belén Esteban ha estado, junto a Kiko Matamoros, en el programa de Broncano, en ‘La Resistencia’. Andan estos dos promocionando el programa que se podrá ver en Netflix y que se ha grabado en Miami. Y, ya que estaba, esta mujer ha soltado disparate tras disparate al más puro estilo ‘Sávame’.

¿En qué consiste ese estilo tan genuino que se puso de moda gracias a ‘Salvame´? Pues en decir barbaridades envueltas en tacos, en expresiones gruesas, en gritar aunque lo que se vaya a decir sea una majadería (casi siempre lo es). Consiste en lavar la ropa sucia a la vista de todos, en faltar el respeto, en ser zafio como forma de humor.

Dice Belén Esteban que es mejor ducharse a utilizar el bidé. Le intentó dar una clase al presentador de ‘La Resistencia’ sobre el asunto y como ejemplo dijo que ‘si me tengo que lavar el chumino mejor me ducho entera’ (lo dijo, no es broma, en la tele, sin inmutarse y con esas palabras). Y también contó que tiene gente en casa desde hace unos días y no han estado ‘follando’ (ella y su marido, los invitados supongo que estarán al margen de semejante cosa), pero que cuando pase todo eso de la visita le piensa pillar y dejarle reventado. Así, como lo leen. Y sin despeinarse.

¿Gusta esto tan chabacano y tan cutre? Pues sí, gusta mucho. Es difícil de entender, pero el número de personas que siguen con entusiasmo las andanzas de Belén Esteban y el resto de integrantes de ese programa producido por Netflix es muy impresionante. Desde luego no son ejemplo de nada, pero divierten al personal. Por lo que se ve, es así.

Esto es España.