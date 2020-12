Betito, A-Betito

Parece una especie de James Bond infantil, ¿verdad?, bueno, en cierta forma lo es. "Betito" es el nombre que le he puesto a mi nuevo árbol de Navidad, ¿qué?, ¿qué por qué le pongo nombre? pues verás, creo que llevaba algo más de 20 años sin poner árbol de Navidad y cuando hace unos días Alonso y yo fuímos a por él, viví la experiencia con más ilusión de la que recordaba de niña, quería que este árbol no fuera "un árbol" sino para mí ya era "el árbol", el nuestro, por eso quise ponerle nombre, para, en cierto modo, dotarlo de identidad. A mis sobrinas parece que les ha hecho gracias el invento y cuando entro en el salón y lo veo ahí, de pie, cerca de la chimenea, tan alegre con sus bolas de colores, sus simpáticos tambores, lacitos, pequeñas cajas de regalo colgantes, bastoncitos y estrellas me divierte soltar un espontáneo: "¡buenas Betito!", es curioso... Hasta Atila, mi Pastor Alemán, parece tenerle algo de estima, le gusta sentarse frente a él y quedarse mirándolo fijamente, y yo que me conformaba con que no le diera un patazo y tirase alguna bola...

El momento de la elección: la importancia de ver más allá de la primera impresión

Volviendo al instante en que lo vimos en la tienda, he de reconocer que no fue amor a primera vista, es decir, cuando Betito todavía no era Betito sino "ese árbol", me pareció una rama delgaducha sin mucha gracia:

- "¡Míralo, parece que está mustio! A mí me gustan los árboles frondosos"- le decía a Alonso cuando nos paramos frente a él-.

- Que noooo... -respondió mi chico- Lo único que le pasa es que tiene las ramas recogidas para ocupar menos espacio, ¿lo ves? -añadió mientras cogió unas de las ramas, extendiéndola, para mostrarme como podría quedar-.

Dudé un momento, pero luego me convencí, más aún cuando llegamos a casa y extendimos todas y cada una de las ramas. Betito había pasado de patito feo a cisne en un suspiro. ¡Qué satisfecha me sentí viéndolo tan frondoso, mostrando todo su potencial! aquel cambio me invitó a reflexionar...

Empecé a imaginar que las personas éramos como los árboles expuestos en la original tienda de la vida y pensé que habría algunas como Betito, esto es, con un inmenso potencial escondido a propósito para "ocupar menos". Esta decisión, que puede parecer práctica en un principio, en realidad es bastante crítica, pues al esconder todo lo que llevas dentro y quedar reducido únicamente a "ese árbol mustio", difícilmente acabarías junto a la chimenea de algún hogar, salvo que tuvieras la fortuna de dar con alguien que se tomase el tiempo de ver más allá y deseara darte una oportunidad... Esto me recordó a cuando se le dice a los niños que obedezcan, que se porten bien, que hagan lo que se les manda y ya, sin cuestionarse nada... En lugar de premiar cuando tienen ideas propias y levantan la mano en clase porque tienen una nueva pregunta... Ese "tú no destaques" que entonan algunos padres, haciendo que sus hijos pasen desapercibidos en clase o con los amigos, que se le quiten las ganas de levantar la mano para preguntar, eso es como si le cortaras todas las ramas a Betito y lo convirtieras en "ese pobre árbol" (y la pobreza interior, la pobreza de espíritu, es mucho más difícil de paliar que la pobreza material).

Para brillar con luz propia y que tu nombre quede bien grabado en las mentes y corazones de quienes te conozcan, no lo dudes, extiende con decisión todas las ramas de tu potencial porque el espacio (físico, humano, emocional) hay que llenarlo con genuína calidad.