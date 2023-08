Bien el fútbol femenino, mejor sin tanta imitación

Cuando comenzó el fútbol femenino le ocurrió como supongo que le ocurriría al masculino: que daba pena verlo. Ya sabemos por el chascarrillo que, al resucitar, Lázaro anduvo mal al principio, pero luego “andó” bien. Lo contaba alguien: “Y Jesús le dijo a Lázaro: “Levántate y anda”. Y Lázaro andó”. “Anduvo, ¡torpe!” -le corrigió alguien que escuchaba-. Y el narrador replicó sin inmutarse: “Anduvo torpe al principio, pero luego andó bien”. Pues eso le ha pasado al fútbol femenino: que al principio era algo circense y sin embargo vaya cambio. Las mozas pasan la pelota en profundidad, ven las jugadas, se internan bien, se colocan en sus lugares correspondientes y nos hacen disfrutar, teniendo en cuenta que se trata de personas menos competentes para este deporte que los hombres.

Siempre se ha dicho que el fútbol es un deporte de hombres, estoy de acuerdo, pero en este contexto histórico nada sobra para entretenernos y cada cual puede jugar a lo que sea tenga el sexo o condición que tenga. No he visto nunca las cosas que se ven ahora ni los deportes que se presentan ahora, hay de todo, ya solo falta que la petanca sea deporte olímpico. A mí nunca me gustó el deporte, excepto el Betis y el Sevilla, primero el Betis y ahora el Betis y el Sevilla, el resto me importa un pimiento, pero que el Sevilla le hubiera ganado el otro día a Guardiola no me habría disgustado. Creo que eso de los penaltis es antideportivo, una chapuza. Prórrogas y si no hay goles, otro partido, eso es lo justo, lo que ocurre es que hay tanto fútbol que Franco era un enano de las distracciones comparado con el paisaje actual: no acaba un partido cuando ya empieza otro. Y otros deportes son meras exposiciones publicitarias acompañados de un periodismo simplemente descriptivo con debates de taberna en fino, sin profundizar en nada como, por el contrario, hacía José María García, por ejemplo. Me gustaba escucharlo, a pesar de sus insultos, porque iba mucho más allá de la chismorrería y las elucubraciones. Los insultos actuales me llegan cuando cuatro o cinco tíos se llevan quince minutos hablando sin decir nada.

Me congratulo del papel jugado por las féminas en un campeonato mundial al que no le he echado ni puñetero caso hasta la final de ayer. Siempre gusta que la imagen de España quede alta, eso en un mundo tal superficial como el de hoy es positivo, es poder. Si les interesa saber por qué no le he echado cuenta al mundial femenino hasta ayer les diré la causa: estoy de acuerdo con el periodista Luis del Val cuando califica al feminismo radical como “antipático”. No es un insulto, creo que es la palabra más acertada. Esa antipatía caló en mí desde hace años y se la debo a un dúo que no defiende a las mujeres sino que odia a los hombres, eso ya es asunto de la psicología. Ya sabemos cuál es: Montero-Belarra. Cuando hablas con mujeres distingues perfectamente entre las que tienen personalidad propia y son feministas por derecho propio de aquellas -una legión- que simplemente repiten las consignas monteristas-belarristas.

Ambas señoras han logrado sembrar en mí una antipatía y una indiferencia hacia la mujer en general y hacia este fútbol femenino en particular. Aclaro sin embargo que tampoco me trago una competición de coches o una vuelta ciclista, tengo asuntos más importantes de los que ocuparme con los que me distraigo mucho y me siento más realizado. Con todo, mis felicitaciones al papel que en este mundial futbolero han jugado nuestras futbolistas, fíjense, se llaman futbolistas, no hay necesidad de bautizar como futbolistos a los varones por muy listos que sean algunos, esos que están bien asesorados para ganar todo el dinero posible o esos otros que además de futbolistas son excelentes actores en los campos de fútbol y fuera de ellos.

Por último, me gustaría más que este asunto de la igualdad consistiera en crear, no sólo en imitar. Creaciones propias de la mujer, no imitaciones varoniles, que al final va a tener la razón La Biblia con eso de que la mujer procede de la costilla del hombre.