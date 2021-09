Soy un crítico patológico, pero esta mañana estoy de buen humor y creo que puede ser un buen día, uno más de una vida ya larga en la que ha habido de todo. Soy pesimista por naturaleza, pero estoy convencido de que vamos regresando a la ansiada normalidad y que a partir de ahora todo será mucho más fácil. El recibo de la luz empieza a ser menos canalla que estos días atrás y si ya hay procesiones en las calles de Sevilla, como hubo ayer, es que va la cosa de dulce torrija. Nos han subido a todos el sueldo, el salario mínimo. No me afecta, la verdad, porque soy autónomo y cada día gano menos, pero amigos míos van a aprovechar la subida de la ministra Yolanda Díaz La Modelitos para cambiar de coche y hacerse con uno eléctrico, ahora que Sánchez nos ha bajado algo el precio de la luz. Empezamos a crecer, o sea, a progresar, que para eso tenemos un gobierno progresista. En Andalucía estamos ya vacunados casi la mayoría de sus habitantes, así que ya mismo tendremos la inmunidad de rebaño. No hay nada como ser de la manada borreguil de la falsa felicidad. Ya podemos ir a los campos de fútbol, los teatros, las peñas flamencas, las tabernas y los restaurantes, con más dinerito fresco en el bolsillo de los currantes, por lo del subidón del SMI. Estamos consumiendo de manera increíble, casi compulsiva. En cuestiones de seguridad ciudadana parece que se calman los ánimos. Estos días ha habido encuentros de ciudadanos de apoyo al sanguinario Parot y también manifestación de neonazis en Madrid en contra de los homosexuales. Todo dentro de la normalidad española, no sé de qué nos extrañamos. La libertad no es perfecta. La democracia, que debería ser la esencia de la libertad, es moldeable. En España puede ir todo mal y parecer que todo va bien, según quien mande. Con Sánchez todo va del carajo. De hecho, el CIS, esa institución tan neutral, le da votos para que duerma a la pata la llana hasta que vuelva a torear Curro Romero. Bienvenidos a la normalidad.