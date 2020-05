‘Billy el Niño’ ya viaja hacia el infierno

‘Billy el Niño’ ha muerto a causa del Covid-19.

Es una muerte más. Y ese sujeto murió tan solo como lo han hecho el resto de personas que han perdido la vida durante esta pandemia. No veo razón alguna para alegrarse por la muerte de un hombre que fue un asco de persona, pero que ya está de viaje hacia no sabemos dónde.

Billy el Niño siempre será Billy el Niño y solo eso. Ni siquiera tiene un nombre. Son pocos los que saben su nombre real. Lo que ha dejado atrás es su fama, un sufrimiento enorme y cochambre humana. Nada bueno, nada importante, solo un rastro de fango.

Los que querían venganza ya la han disfrutado. No se me ocurre peor forma de morir. La pena es que la ha compartido con gente buena, con gente sensata, con gente muy distinta a él. Es curioso cómo la misma cosa cause pena y angustia o un desprecio total. Ha muerto solo, seguramente asustado. Como él tuvo a decenas de personas que fueron torturadas en los bajos de la DGS madrileña, decenas de personas que vieron cómo sus vidas se quebraban entre las manos de un tipo pequeño, feo, inculto y perverso.

No me alegra su muerte como no me alegra la de ningún otro ser humano. Si me dejase llevar por la pasión, por el odio o por mis ideas políticas, me acercaría peligrosamente a lo que fue este sujeto. Quiero conservar mi alma intacta al menos en esta ocasión.

Nos vemos en el infierno, Billy.