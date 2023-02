Blanca Paloma nos representará en Eurovisión 2023: Solo queda rezar

La artista Blanca Paloma ha ganado el #BenidormFest y representará a España en Eurovision este año 2023. La canción se titula 'EaEa', es de corte tradicional y eso ya es, en sí mismo, un peligro. Si alguien no conoce la tradición de otros países o de otros pueblos suele pasar por completo de esa tradición. Solo en el caso de encontrarse con una obra de arte descomunal se puede ver tocado en el corazón y ya les digo yo que en este caso ni hay obra de arte, ni hay nada descomunal, ni hay corazones que tocar con las tradiciones. Espero equivocarme aunque me temo que no habrá suerte. ¿Recuerdan ‘la barca’ de Remedios Amaya?

Eurovisión es un festival musical y eso quiere decir que las canciones deben ser pegadizas, con ritmo reconocible (aunque parezca mentira existen canciones con bases similares que aunque digan cosas diferentes en sus letras son similares musicalmente) y deben tocar la fibra del oyente. De no ser así, no hay nada que hacer.

¿Gusta lo español en el extranjero? Gustan la Catedral de Sevilla, el Museo del Prado o el flamenco (sin fusionar). ¿Va gustar la canción de Blanca Paloma? No, sería un milagro. Si me dicen que estamos hablando del bar trianero que tiene el mismo nombre y en el que se hacen las pavías de bacalao más sabrosas de toda Andalucía, la cosa cambiaría, pero no es así.

El nivel del #BenidormFest ha sido discreto, yo diría que muy justito. Artistas por hacer, canciones ramplonas, coreografías claramente mejorables y todo envuelto en mediocridad. Nada de este certamen ha deslumbrado, nada ha sido importante salvo para los fans de Eurovisión.

Espero que Blanca Paloma tenga mucha suerte porque la va a necesitar. Espero que ustedes se acerquen a Triana y tengan ocasión de comer un poquito de bacalao en ese bar que les digo. Espero equivocarme con el resultado que estoy previendo. Y, por cierto, espero que alguien haga algo para parar el disparate en el que se han convertido las redes sociales. ¡Qué forma de generar odio y conflictos innecesarios, qué forma de crear malestar entre los artistas!