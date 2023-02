Bollullos de la Mitación está en plena celebración de la Ruta del mosto y la tapa

No solamente de mosto vive el hombre, en estas dos semanas de Ruta en Bollullos tendrán la oportunidad de disfrutar de conferencia, Danza y algún que otro concierto. La que se está viviendo es la numero siete de las Rutas celebrada en este rincón del aljarafe sevillano y como no puede ser de otra forma la gastronomía tiene un importante papel en el evento. Nunca sin olvidar a la capital del Mosto del Aljarafe que es la localidad de Umbrete y que en enero celebra su tradicional Ruta del Mosto y la aceituna de esa localidad, la cual nació hace muchos años y por una serie de dificultades se perdió para recuperarse años más tarde gracias a empresarios como Curro Salado, Escamilla y el alcalde actual Joaquín Fernández Garro. En Umbrete regreso con mucha más fuerza y congregado, solo en un día a miles de personas en ese bello pueblo. Bollullos es una buena tierra vinatera y lo demuestra cada fin de semana cuando los sevillanos se acercan a degustar la buena gastronomía acompañado de un buen mosto. En esta VII edición un total de doce establecimientos están ya viviéndola y esperando a esa clientela que sabe degustar un buen guiso o algún que otro plato de la denominada nueva cocina, pero siempre, con una copa de vino de las bodegas que se encuentran en la localidad. Como ya les comentaba, no solo es comer y beber, el espectáculo Labranza es una danza que está inspirada en la tradición campesina que nos muestra en trabajo rural a través del cuerpo de tres bailarinas. Para las personas que no han tenido la oportunidad de ver como se realiza la vendimia y el trabajo en el campo hasta llegar a las bodegas con la uva. Todo queda plasmado en la exposición Vinario, cuyos autores son Antonio y Anra Ortega. La Ruta continua con la incorporación de un jurado profesional con hosteleros de la provincia que sumará un nuevo premio para los negocios participantes. El público podrá degustar en los establecimientos de cada tapa con su correspondiente bebida por 2,50 euros con copa de mosto o caña de cerveza o 3 euros con copa de cerveza, vino de la casa o refresco. Con los «tapaportes» se podrá votar las tapas y participar en el concurso de la Mejor Tapa. El próximo día 21 de este mes, martes de la próxima semana, la conferencia sobre la historia del Mosto en Bollullos de la Mitación es otro reclamo importante en estos días para ir allí. El alcalde de este municipio Fernando Soriano y la delegada de Desarrollo Local Isabel Lora fueron los encargados de presentar en la casa de la provincia, Plaza del Triunfo, a los medios de comunicación el pasado viernes todo lo preparado para esta edición de la ruta que les recuerdo comenzó este pasado lunes y que finaliza el domingo 26 de febrero. Buen mosto, rica gastronomía y un día inolvidable les espera en este bello rincón de nuestro aljarafe. Ahora les tengo que pedir prudencia a la hora de tomar mosto y subirse al coche para el regreso, no podemos ser inconscientes y que el día termine como empezó, con alegría y conociendo nuestra provincia y pueblos con mucha historia como es el caso de Bollullos.