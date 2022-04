A mí me gusta decir que las buenas personas dan « BESOS «: BE neficios SOS tenibles porque la bondad es la genial arquitecta que traspasa las barreras de lo posible... Con la bondad se acaba eso de «pan para hoy y hambre para mañana»; la bondad es una filosofía que mental y emocionalmente te sana; cuando eres bueno, ¡ganas! pero ¿en qué? casi que se podría decir que «en vida» en general porque la bondad te hace sentir mejor contigo mismo y hace sentir mejor a los demás, enriquece tus relaciones, aporta valor a tu trabajo, desarrolla la creatividad, fomenta el sentido del humor, es el pegamento de la amistad...

Esta semana me siento así, ¡inmersa en un alucinante «Máster en bondad»! y, ¿la lección, quién la da? mejor dicho, ¿quiénes? pues los geniales maestros están siendo los niños... Con ocasión del Día del Libro, he visitado 2 coles esta semana para presentarles mi libro infantil «Komache» (Ed. BABIDI-BÚ): el Colegio Jorge Juan de Ulloa y el Colegio La Luna, y el cariño, la atención y la entrega recibidos son algunas de las lecciones que me han impartido los chiquillos, los geniales maestros de la bondad... Ellos son así por naturaleza, inocentes de pies a cabeza, genuinamente «wenos» pues, como decía Hamilton, «la bondad es el amor en acción», ¡qué gran verdad! Así lo comprobó mi corazón con la lluvia de abrazos, de miradas de ilusión, con la entusiasta participación de los niños en la actividad...

Me parece una magistral definición de la bondad: la gasolina del corazón... La acertada «inventora» fue mi sobrina Noelia, de 5 años. Hace unos días estábamos jugando (a ella le encanta jugar a curar a los demás, quiere ser doctora), cogió uno de sus juguetes (una especie de caja registradora con una pistolita) y me dijo: «Para estar bien necesitas la gasolina del corazón, a ver...» y me puso la pistolita en el pecho haciendo la siguiente indicación: «me avisas cuando esté lleno», me quedé sin palabras... ¡La genialidad de Noelia no tiene freno!

En fin, como bien recomienda mi sobrina, que no te falte esta imprescindible gasolina, la del corazón y cada vez que tengas oportunidad, disfruta y haz disfrutar de ese amor en acción que es la bondad.